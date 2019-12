Talle sterf toe motorbom in Somalië ontplof

Ten minste 76 mense is dood toe ’n motorbom Saterdag 28 Desember tydens die oggendverkeer in Somalië se hoofstad, Mogadishu, ontplof het.

Die ontploffing het by ’n besige aansluiting wat verkeer van die Suidelike buitewyke met die stad verbind plaasgevind en daar word verwag dat die dodetal tot sowat 90 kan styg.

Daar word vermoed dat die militante al-Shabab, wat skakel met Al-Qaeda en reeds vir die afgelope 10 jaar met insurgensie gemoeid is, vir die onlangse voorval verantwoordelik is. Die groep is reeds gedurende 2011 uit die hoofstad verjaag maar beheer steeds gedeeltes van Somalië.

Onder die slagoffers was 16 studente wat in ’n bus was, mense wat ambisie gehad het en baie vir die toekoms van die land kon beteken, het een van die ooggetuies gesê.

Twee Turkse ingenieurs wat besig was met padkonstruksie, direk langs die motor wat met plofstof gelaai was, het ook tydens die voorval gesterf. Turkye is een van die groot donateurs in Somalië sedert die hongersnood in 2011.



President Mohamed Abdullahi Farmaajo het die aanval ten sterkste veroordeel.

“Die vyand werk daaraan om deur internasionale terrorisme, hul destruktiewe wil te implementeer, hulle het nog nooit iets positiefs tot die land bygedra nie, hulle het nog geen paaie, hospitale of opleidingsentrums gebou nie,” het hy gesê.

“Al wat doen, is om te vernietig en die Somaliese publiek te vermoor.”

Vroeër die maand is vyf mense dood toe al-Shabab ’n hotel in Mogadishu, wat gewild was onder politici, diplomate en weermag offisiere, aangeval het.