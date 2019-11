Vermeende rower dood na skietery in Inkopiesentrum

’n Vermeende gewapende rower is gister, Sondagmiddag, in die Bedfordview Inkopiesentrum doodgeskiet na ’n oor-en-weer geskietery tussen die rowers en sekuriteitsbeamptes na rooftog by ’n juwelierswinkel in die inkopiesentrum.

Volgens die polisiewoordvoerder van die Gauteng Polisie, Brigadier Mathapelo Peters, dui voorlopige inligting dat drie vermeende rowers die juwelierswinkel betree het en horlosies van die personeel geëis het.

Die sentrumsekuriteit het op ’n oproep gereageer en het die rowers op die sukuriteitsbeamptes losgebrand toe hulle op die toneel afkom. Sekuriteitsbeamptes het teruggevuur en een van die verdagtes is dood op die toneel verklaar.

Een sekuriteitsbeampte is ook na ’n hospitaal afgevoer nadat hy deur een van die verdagtes wat van die toneel af gevlug het raak geskiet is.

Daar word vermoed dat daar meer as die drie rowers betrokke was aangesien die verdagtes in twee voertuie vanaf die toneel op vlug geslaan het.

Die polisie het ’n AK47 geweer met twee gelaaide magasyne op die toneel aangetref.

Die hoeveelheid horlosies en die waarde daarvan kon tot dusvêr nog nie bepaal word nie.