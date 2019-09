95-Oktaan en Diesel hardste geslaan met verhoging

Die prys van brandstof word Dinsdag 12 uur middernag vir die soveelste keer aangepas nadat ru-olie se prys dramaties gestyg.

Dit volg na twee aanvalle op ’n Saudi Arabiese oil stabilisering aanleg, die grootste aanleg in die wêreld sowel op die Khurais olieveld, die tweede grootste in Saudi Arabië, op 14 September vanjaar.

Die prys van 95-oktaan styg met 18 sent per liter terwyl 93-oktaan met 4 sent per liter styg. Diesel sal 25 sent per liter duurder kos.

Groot skade is Saterdag aan Saudi Arabiese olie aanlegte aangerig na hommeltuig aanvalle uit Iran op die Saudi Arabiese olievelde. Daar kan verwag word dat hierdie tot ’n verdere styging in brandstofpryse sal lei.