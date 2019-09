Nuwe vakke, spesialis-skole en sertifikaat vir Gr 9 skoolverlaters

Vyf groot veranderings in die Suid-Afrikaanse onderwys is Vrydag tydens die SADTU nasionale kongres deur die minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga aangekondig.

Hierdie veranderings sluit in nuwe vakke, nuwe spesialis skole asook ’n addisionele skoolverlatersertifikaat vir Graad 9 leerlinge.

Volgens Motshekga werk haar departement aan ’n nuwe kurrikulum om leerlinge met vaardigheidsopleiding voor te berei vir die uitdagings wat gestel word deur die Vierde Industriële Rewolusie.

Die Vierde Industriële Rewolusie is basies ’n voortbouing op die Derde Industriële Rewolusie deurdat die outomatisering deur elektronika verder gevoer word deur die inligtingstegnologie en meer robotte wat normale take sal oorneem.

Een van die beste voorbeelde hiervan is hoe jy reeds deur die internet met afstandbeheer in jou hand, in die vorm van jou selfoon staan en daardeur ’n huurmotor kan ontbied. Binnekort sal hierdie huurmotor onbeman wees en jou veilig by jou bestemming aflaai. Dit sluit ook in aankope wat jy doen sonder om jou uit jou huis te versit en jou aankope wat met behulp van ’n hommeltuig by jou voordeur afgelaai word.

Die nuwe beoogde vakke sluit in lugvaart-, seevaart-, kodering- en robotstudies. Spesialisskole gaan bestaan uit tien verskillende skole wat hierdie nuwe vakke asook ander vaardigheid-studies gaan aanbied.

So sal die hi-tech spesialisskole IT, kodering en robot-studies, kuns, wiskunde en wetenskap, besigheidsbestuur, lugvaart, seevaart, ingenieurswese, gasvryheidsbedryf en toerisme, vaardigheidstudies asook kommersiële skole insluit.

Motshekga het ook bekend gemaak dat die departement besig is met die implementering van standaard assessering om slaagsyfers te verbeter en voorkom dat leerlinge eenvoudig die stelsel verlaat deur ’n algemene onderwys sertifikaat vir Graad 9 leerlinge in te stel.

Laasgenoemde sal reeds teen Julie 2020 beskikbaar wees. Die sertifikaat sal leerlinge in staat stel om verder te studeer aan TVET kolleges of hulle kan tot die arbeidsmark toetree.

Sy het verder aangekondig dat alle skole en onderwyskantore binne die volgende ses jaar toegang tot die internet en gratis data sal hê.

Sy het ook gesê dat as deel van die digitalisering proses alle CAT en IT Grade 10-12 handboeke in staatsbesit teen die einde van 2019 voltooi sal wees. Die digitalisering van ander handboeke sal dan aangepak word.

Die departement gaan voort met sy sogenaamde dekolonialisering van die onderwys deur die aanbieding van Afrika tale en die herskryf van die geskiedenis vir alle leerlinge tot en met Graad 12.