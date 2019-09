Coastal Hire vir die Selfdoen-man

Die dae begin warmer word en daarmee saam is daar heelwat werkies in en om die huis wat gedoen moet word om die winterstof en blare af te skud en voor te berei vir die komende lente.

Blare moet uit die geute verwyder word voordat die eerste reënval kom. Nie so ’n moeilike taak nie, die groot probleem is om op die dak te kom te kom.

Boomtakke moet gesnoei word, veral waar die takke swaar oor ’n grasdak hang met die nuwe blare wat uitkom of waar bome eenvoudig net gesnoei moet word en jy het nie die toerusting om hierdie takke te verwyder nie.

Nog ’n probleem – Jy het nie ’n lank genoeg leer om daarby uit te kom nie.

Vroulief begin met haar “Spring Cleaning” in die huis maar jy het nie ’n hoë staanleer om die gordyne van die kapstokke af te haal nie.

Staanlere vanaf 3 meter en lang lere vanaf 6 meter tot 10 meter reikhoogte beskikbaar.

Coastal Hire beskik ook oor verskeie kragopwekkers wat jy agterop jou bakkie, of sommer in jou motor se kattebak kan laai en jou eie instandhouding doen, jou vleis in die vrieskas beskerm en sommer jou matte ook stofsuig en was indien daar ’n kragonderbreking is.



Vir die man wat alles self kan doen, is alles by Coastal Hire beskikbaar.













Allerlei kraggereedskap (koordlose toerusting ook beskikbaar) en ’n verskeidenheid van ander toerusting wat jy teen billike dagtariewe kan huur.

Met die ekonomie wat knyp en kontrakteurs wat ook maar verplig is om hul pryse op te stoot, bevind die huis-, plot- en plaasbewoner hom in die posisie dat onderhoud op eenvoudige dinge so duur geword het dat jy twee keer moet dink voordat jy noodsaaklike uitgawes aangaan.

Coastal Hire word reeds deur talle kontrakteurs gebruik as teenvoeter om hul eie toerusting ten duurste aan te koop –

Volg die voorbeeld van die slim manne in die bedryf

Jy het jou rekening betaal maar jou krag is net voor die naweek by die paal afgesny. Jy het nie ’n kragopwekker om te keer dat jou vleis in jou vries- en yskaste vrot word totdat jy die situasie uitgesorteer het nie, of jou bystand kragopwekker het ingegee en jy benodig noodkrag.

Gesels gerus met ons oor spesiale naweektariewe

Jy het ’n huis om te verhuur, die krag is afgesny en jy kan nie die plek uitverhuur met die matte wat nie behoorlik gesuig en skoongemaak is nie. Huur ‘n kragopwekker en dan het jy sommer ook krag om die elektriese blaser, wat jy nie het nie en ook kan huur, te gebruik om al die blare op die erf bymekaar te maak.

Coastal Hire is nie net daar vir die kontrakteurs nie, maar ook vir jou as bewoner van ’n huis, plot of plaas.