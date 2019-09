Springbok-wedstryde: DA beroep op DSTV om te deel

Die Demokratiese Alliansie (DA) deel die teleurstelling van Suid-Afrikaanse rugby-aanhangers wat nie DSTV kan bekostig nie en derhalwe nie die Wêreldbeker-rugbywedstryde op televisie kan kyk nie.

“Ons verstaan waarom die openbare uitsaaier (SAUK) dit nie kon bekostig om die uitsaairegte vir die Wêreldbekertoernooi aan te koop nie. Die SAUK het tans ‘n finansiële krisis, hoofsaaklik as gevolg van korrupsie en finansiële wanbestuur tydens die Hlaudi Motsoeneng-era.”

Die groep-uitvoerende hoof van die SAUK, Madoda Maxakwe, het gister onthul dit sou die SAUK R420 miljoen kos om die Rugby-wêreldtoernooi op televisie uit te saai as ‘n sublisensie van DSTV se Supersport.

Die SAUK het ook onlangs onthul dat hy nie ‘n ooreenkoms met Supersport kon bereik oor die prys nie. Radioregte sou ook nie bekostigbaar gewees het nie.

“Ons verstaan ook dat die televisie-uitsaairegte van die Wêreldbeker-rugbytoernooi finansieel voordelig is vir Multichoice, veral om hul koopprys te verhaal.”

Die DA sê verder dat in die gees van nasiebou, moet Multichoice egter ten minste dit oorweeg om wedstryde waarin die Springbokke speel met die openbare uitsaaier te deel. Dit sal ‘n grootse gebaar van welwillendheid wees teenoor die mense van Suid-Afrika en ‘n bydrae lewer tot nasiebou.

Die DA het ook daarop gewys dat die Wêreldbeker in 1995 ‘n belangrike rol gespeel het om Suid-Afrikaners op ‘n kritieke tydstip in ons demokrasie te verenig. En in dié gees moet Multichoice ernstig oorweeg om verder by te dra tot daardie belangrike doelwit van ons demokrasie.

Die DA sê hy sien uit na Multichoice se reaksie in hierdie verband, en vertrou dat hy hul opregte pleidooi sal oorweeg namens rugbyliefhebbers wat desperaat die Springbokke in aksie wil sien gedurende die Wêreldbeker.