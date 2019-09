Thabazimbi Sakekamer – Sosiale media die toekoms van bemarking

Die September Netwerksessie van die Thabazimbi Sakekamer is Woensdag 18 September by Komma Nader Restaurant aangebied. Sakemanne en vroue is gulhartig deur Bernadine ontvang met koffie wat gereed gestaan het vir hierdie oggendsessie.

Bianca Kleynhans (B.Com-Bemarking), leerkrag verbonde aan Hoërskool Frikkie Meyer, het die sessie gelei met die onderwerp “Hoe bemark ek my besigheid effektief?”

Bianca het die nuwe opsie van Sosiale Bemarking aan die gaste teenwoordig uitgelig. Hierdeur kan besighede hulle eie bemarking, teen baie laer koste as die tradisionele maniere van bemarking, doen.

Dit is egter nie net van ’n advertensie op ’n sosiale blad te gooi en terug te sit en wag dat kliënte jou besigheid se drumpel gaan deurtrap nie. Daar is steeds verskeie basiese vereistes wat nagekom word om die besigheid effektief te bemark.

Bemarking behels onder meer die promosie van jou produk of diens wat jy aanbied en te verseker dat jy terselfdertyd jou teikenmark bereik. Marknavorsing is dus van die uiterste belang om te weet aan wie jou jy produk moet bemark en hoe groot die segment is wat jy kan bekom om steeds ’n wins te toon. In die normale kleinsake omgewing is dit gewoonlik die eienaar wat verantwoordelikheid hiervoor moet neem of ten minste moet verseker dat dit gedoen word.

Jy moet jou diens en produk sodanig aanbied dat kliënte eerder die produk by jou sal verkry as by die ander besighede wat ook om dieselfde markaandeel meeding. Hier speel die voorkoms van jou perseel of winkel, jou internet tuisblad en die tipe van diens wat jou besigheid lewer ’n groot rol. Jou perseel moet goed vertoon en werkers moet mense lok met kundige en vriendelike diens.

Die groot probleem is om die mense na jou besigheid te lok en dit is hier waar sosiale bemarking ’n groot rol speel. Sosiale bemarking het verskeie voordele bo bemarking in die gedrukte media deurdat dit direk en vinnig is en daarbý is dit baie koste-effektief. Jou boodskap word vinnig aan jou teikengroep oorgedra wat beteken dat die reaksietyd op jou advertensie baie gesny word.

Op die foto is van links: Maryna Munro, Bernadine Nel (Komma Nader), Riana Bekker (Thabazimbi Sakekamer) en Bianca Kleynhans.

Alhoewel dit maklik is om jou eie Facebook bladsy op te stel is daar ander lopende koste verbonde aan die diens wat jy deur die internet en Facebook ontvang. Die Tuisblad Hosting beloop sowat R75 per maand terwyl jou e-pos Hosting in die orde van R35 per maand is. Om Facebook vir jou besigheid op te stel is in die orde van R350 en om die Facebook Banner en advertensie op te stel ook omtrent R350 beloop. ’n Advertensie op Facebook moet vir verdere trefkrag verkieslik ’n hupstoot (boost) van ten minste R250 oor een week ontvang om werklik raakgesien te word, soos deur ’n ander sprekers die oggend uitgelig is. Voeg hierby ook jou internet Hosting om ’n meer omvattende beeld van direkte koste te kry. Dit bly egter steeds baie goedkoper as ander media en boonop het jy beheer daaroor en kan veranderings aangebring word al het jy reeds jou advertensie op Facebook gepubliseer.

Navorsing het getoon dat mense gemiddeld meer as ’n maand elke jaar op sosiale media en hul rekenaars/selfone tyd bestee. Dit gee baie geleentheid dat jou advertensie wel raakgesien sal word.

Jou teikengroep is as gevolg hiervan nie noodwendig net byvoorbeeld Thabazimbi en omgewing nie, maar strek baie wyer. Met aanlyn aankope wat ook in gewildheid toeneem, beteken dit dat jy jou produk heel suksesvol buite die plaaslike besigheidsgrense kan bemark.

Die krag van sosiale bemarking kan gesien word in baie van die groepe wat in dorpe op Facebook gestig word, waarin enige persoon sy ware kan bemark of kommentaar lewer op wat in die dorp gebeur.

Die stelling is ook gemaak dat een van hierdie sosiale groepe in Thabazimbi sowat 28 000 ondersteuners het waaraan jou advertensie daagliks blootgestel word.

Dit moet egter nie net by jou sosiale blootstelling bly nie, maar ’n goed ontwerpte en aktiewe tuisblad van jou besigheid is ook ’n absolute noodsaaklikheid om jou besigheid en produkte te ondersteun. Hier is dit beslis die moeite werd om ’n professionele persoon, wat deeglike kennis het in tuisblad ontwerp en opstel, te kry om jou tuisblad te skep. Volgens ’n inligtingsblaadjie wat sy tydens die vergadering uitgedeel het, moet jy verwag om ten minste R4 000 hiervoor te betaal, afhangend van die vereistes van die spesifieke sakeonderneming.

Jou handelsmerk (branding) speel ’n groot rol in die totale bemarking van jou besigheid. Sorg vir ’n goed ontwerpte logo waaraan jou besigheid en produkte onmiddellik herkenbaar is.

Moet ook nie jou ander skryfbehoeftes soos besigheidskaartjies en briefhoofde afskeep nie. Sorg dat die uitleg eenvoudig is en nie te besig nie. Ook dat dit nie meer as net die absolute noodsaaklike spasie opneem nie.

Bianca het ook uitgewys dat met soveel mense wat daagliks aanlyn is, sal jy voortdurend maniere en nuwe metodes moet vind om mense na jou sosiale en tuisblad te lok.

Nog ’n spreker, Maryna Munro van Thabazimbi, het bietjie meer vertel oor die werkswinkels in entrepreneurskap wat sy plaaslik aanbied.

Die werkswinkels dek alle fasette van entrepreneurskap, van een-man sake tot vennootskappe en trusts.

Tydens die werkswinkel word die verskillende rolspelers en hul take duidelik uitgelig, asook die verpligte registrasies soos vir inkomstebelasting.

Alhoewel hierdie werkswinkels op nuwe entrepreneurs gemik word, sê Maryna dat gevestigde entrepreneurs ook baat hierby kan vind. Slegs ’n beperkte aantal kursusgangers word per werkswinkel toegelaat.

Maryna kan gekontak word by maryna@munrofin.co.za vir meer inligting.

Die aantal nuwe gesigte by hierdie netwerksessie was verblydend. Ongelukkig sou heelwat van die ouer gesigte wat nie teenwoordig was nie baat by hierdie netwerksessie gevind het.