HFM bring Sangbeker Huis-toe vir die 4de maal

Hoërskool Frikkie Meyer se Vlam van Trots het hoog gebrand na afloop van ’n baie suksesvolle Interhoër Atletiekbyeenkoms. Die Interhoër Atletiekbyeenkoms is op Saterdag 23 Februarie deur Hoërskool Warmbad aangebied.

Frikkie Meyer het met ’n puik opkoms en vertoning deur die dirigente en uitstekende samewerking vanaf die paviljoen daarin geslaag om nie net die opkoms en dirigente beker te verower nie, maar het ook gesorg dat hulle die Sangbeker vir die vierde agtereenvolgende jaar gewen het.

Die Senior Dogters het ook gesorg dat die trofee vir die Beste Senior Dogterspan vir die derde agtereenvolgende jaar by Frikkie Meyer bly.

Die byeenkoms is deur Hoërskool Ellisras gewen met 663 punte, Frikkie Meyer in die tweede plek met 638 punte en derde was Hoërskool Ben Viljoen met 607 punte.

In die vierde plek was Piet Potgieter met 589 punte, gevolg deur Hoërskool Nylstroom met 522 punte, Warmbad met 472 punte en Hans Strydom met 432 punte.

Die beste atlete tydens die byeenkoms was:

Beste Baanatleet: Kobi Erasmus – Hoërskool Ellisras – Do/17 (400m – 948 punte).

Beste Veldatleet: Jadrin van Blerk – Hoërskool Ellisras – So/14 (Hoogspring – 1010 punte).

Atleet van die Dag: Tiaan Gerritsen – Hoërskool Ben Viljoen (Beste 3-items – 2554 punte).

Frikkie Meyer se Senior Dogterspan, met 230 punte, het die trofee vir die Best span verseker nadat hulle die naaste span aan hulle naamlik die van Ben Viljoen, met 41 punte geklop het.

Frikkie Meyer se dogters het 36 medaljes verower. Hiervan was 10 goud, 15 silwer en 11 brons terwyl die seuns baie naby aan hulle presteer het met 34 medaljes waarvan 10 goud, 15 silwer en 9 brons was.

Verder het die skool 23 vierde plekke, 16 vyfde plekke, 17 sesde plekke en 24 sewende plekke behaal. Wys net wat alles help om die groottotaal op te skuif.

Die volgende atlete van Frikkie Meyer het eerste plekke behaal:

Chenell Fouché Do/14 (Gewigstoot – 10,66m en Skyfwerp – 31,22m)

Lené Lategan Do/14 (Spiesgooi – 34,37m)

David Mokoena So14 (Gewigstoot – 11,87m)

Aflosspan So/14 (4x100m aflos – 0:48:40)

Charné van den Berg Do/16 (Spiesgooi – 32,70m)

Fanie Swanepoel S0/16 (1500m – 04:41:80)

Hazel Kennedy Do/17 (Hekkies 100m – 16,00 sek)

Junior Makhabela So/17 (100m – 11,20 sek)

Matlapu Modise So/17 (Verspring – 6,37m en Drie-Sprong – 12,97m)

Aflosspan So/17 (4x100m aflos – 0:44.40)

Jo-Lize Butler Do/19 (Verspring – 4,91m en Drie-Sprong – 10,28m)

Jani du Plessis Do/19 (Hekkies 100m – 16,22 sek en Hekkies 400m – 01:18:70)

Tacia van Wyk Do/19 (Gewigstoot – 10,57m)

Tshimiswa Nemavhola So/19 (Hekkies 110m – 14,40sek)

Diehann Pretorius So/19 (Spiesgooi – 56,21m)

Carel Röhrbeck So/19 (Verspring – 6,50m)

Atlete van Hoërskool Frikkie Meyer het daarin geslaag om in 12 items 800 of meer punte volgens die Absa puntetabel te behaal. Hulle was:

Lené Lategan Do/14 (Spiesgooi – 960 punte); Kayla van der Merwe Do/17 (Gewigstoot – 915 punte); Chenell Fouché Do/14 (Gewigstoot – 906 punte); Lefoko Mokwena So/14 (200m – 870 punte, Hekkies 100m – 865 en Hoogspring – 810 punte); Tshimiswa Nemavhola So/19 (Hekkies 110m – 863 punte); Junior Makhabela So/17 (200m – 820 punte en 100m – 811 punte); David Makoena So/14 (100m – 816 punte en Verspring – 802 punte) en Cara Pieterse Do/15 (Gewigstoot – 907 punte).