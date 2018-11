Hittegolf duur voort hierdie week

Die hittegolf wat die land die afgelope week in sy kloue vasgevang het, sal na verwagting vir die res van die week duur.

Daar heers ook gevaarlike toestande vir die ontstaan van veldbrande in die westelike gedeeltes van Noordwes asook in die oostelike gedeeltes van die Noordkaap asook die sentrale Karoo gebiede van die Weskaap, waar buitengewone hoë temperature verwag word.

Die hittegolf met die hoë temperature wat ook die Vrystaat en Gauteng insluit sal na verwagting tot Vrydag voortduur.

Verspreide buie en donderbuie kan verwag word oor die sentrale en westelike gedeeltes van Limpopo. die hoëveld gedeelte van Mpumalanga, die oostelike gedeelte van die Noordkaap asook oor KwaZulu-Natal.

Die moontlikheid bestaan ook dat verspreide buie en donderbuie vanmiddag oor Gauteng sal ontwikkel.

Nieteenstaande die hittegolf oor die grootste gedeelte van die land, was die minimum temperatuur vir Sutherland in die Noordkaap slegs 6°C.

Die temperatuur in Upington, wat na verwagting die warmste plek vandag in die land is, sal die kwik na verwagting tot 40ºC styg.

Met hierdie verwagte temperature kan daar verwag word dat die kwik in Thabazimbi en omgewing tot meer as 40°C sal styg.