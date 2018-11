Droogte in Bosveld nou kritiek – Beroep deur Boere-in-Nood

Boere verder Noord van Thabazimbi se nood loop hoog met die knellende droogte wat nou krisisafmetings aanneem.

Geen noemenswaardige neerslae het tot dusver hierdie somer in die groter Waterberg- en Soutpanbergdistrikte voorgekom nie.

Uit ondervinding weet boere reeds dat daar geen noemenswaardige droogte-hulp van die staat verwag kan word nie en is hulle aangewese op skenkings van mede boere en die publiek om hul probleme te oorbrug.

In hierdie gebiede is daar is geen weiding vir vee of wilde diere nie en waar daar nie gevoer word vrek diere daagliks van honger.

Daar is ook geen vooruitsigte vir reën en geen reën word ook binne die nabye toekoms voorspel nie.

Met die veld wat van alle weiding gestroop en net droë bossies en kaal grond en sand wat te sien is, sal dit ook ’n tydjie duur vir die veld om te herstel indien dit sou reën.

Die gebiede wat die swaarste getref is sluit in Ellisras, Baltimore, Marnitz, Tom Burke, Marken, Maasstroom, Alldays, Dendron en Vivo.

Boere in Nood – Registrasienommer: 164-418, is ’n nie-winsgewende organisasie en in samewerking met georganiseerde landbou en ander nie-regeringsorgansasies, staan hulle aan die spits van die verskaffing van voer, byvoeding en ander dringende noodsaaklikhede.

Vervoer van die veevoer is tans ’n probleem en enige persoon wat bereid is om vervoer beskikbaar te stel, of nog skenkings van voer en byvoedings soos voerpille, molassestroop, ens. kan maak, word gevra om na vore te kom en hul en skenkings aan te bied.

Kontantskenkings, word veral vir die vervoer en aankoop van kragvoer en byvoedings aangewend, kan by die Boere in Nood se bankrekening inbetaal word.

Hierdie aksie is landwyd en daar word na noodsituasies regoor die land gekyk.

Die bankbesonderhede van Boere in Nood is:

Eerste Nasionale Bank, Tjekrekening, Rekeningnommer: 62614580084, Takkode: 250655. Gebruik die verwysing: Limpopo Droogtehulp.

