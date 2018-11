Jak op Reis na Thabazimbi

Die reis wat Jak de Priester na die KunsteGrot op Thabazimbi gedurende 2006 gemaak het, het die weg gebaan vir nog baie meer optredes in die einste teater.

Jak de Priester was die eerste kunstenaar wat op die KunsteGrot se verhoog opgetree het en op 8 November het hy weereens die pad aangedurf om vir die soveelste maal die gehoor in Thabazimbi te kom vermaak.

’n Stampvol teater het hom begroet waar die tafels geswig het onder die gewig van die gehoor se piekniekmandjies. Teen die tyd dat Jak met sy optrede begin het, was die gehoor gereed om saam met Jak, sy lewe sedert sy kinderjare op Parys aan die oewers van die Vaalrivier tot by sy gesinnetjie wat intussen tot vyf aangegroei het te herleef en lekker saam te kuier.

Soos hy juweeltjies op sy pad uitgekrap het, het Jak sy liedjies geskryf en tydens sy vertonings meer hieroor vertel.

Die koms van elkeen van sy drie kinders was sulke juweeltjies en op hulle versoek het hy reeds van vroeg af liedjies aan hulle, en selfs aan hulle kleuter-liefdes, opgedra.

Sy vertellings is kostelik en volg jy die draad van die storie wat hy aan die gehoor vertel.

Dit was duidelik hoekom hy die aanbieder van die gewilde TV-reeks “Reis na Gister” was. Jak het net die manier om die stories wat diep in sy karakters versteek is uit hulle te trek en dan ’n baie interessante storie te vertel.

Net soos met sy eerste optrede in Thabazimbi het hy met sy bekende komposisie van die TV-reeks “Binnelanders” begin.

Soos mens na sy liedjies luister, besef jy dat dit baie meer as net woorde om die lyf het. Die woorde is nie net daar omdat dit rym nie, dit vertel ’n storie waarna jy kan luister.

Dit is beslis nie net ’n jelly baby wat met ’n lagie tjoklits bedek is nie.

‘n Nuweling saam met hom op die verhoog was die uitmuntende klavierspeler, Werner Ferreira, wat hom deesdae begelei as hy hom van sy hoenderboerdery kan wegbreek. Werner het ook sy eie sy vernuf op die klavier getoon met musiek wat alle genre dek. Soos Wernes self sê, hy is ‘n werkende man met musiek as ‘n stokperdjie. ‘n Stokperdjie waar hy beslis stewig in die saal sit en nie terugsit vir enige ander kunstenaar nie.

Selfs na sy optrede het die gehoor nie ophou kuier nie terwyl die lang ry mense wat CD’s wou koop ook nie vinnig korter geword het nie.

Die volgende optrede by die Kunstegrot is op Woensdag 28 November wanneer Wynand van Vollenstee as Karate Kallie, op die verhoog is met sy eenman-stuk “’n Gewigtige saak”.

Kaartjies hiervoor is vooraf beskikbaar by Rita teen die afslagprys van R120 per persoon. Dit is nie ’n “Hardebaard” stuk nie, maar sensitiewe kykers moet maar die woordjie of twee wat uitglip verskoon. Niks anders as die taal wat ons praat nie.

Kontak Rita by 083 744 8559 vir besprekings.

Die vertoning begin stiptelik 19:00. Wees dus maar gereed om vanaf 18:30 jou piekniektafel gereed te kuier vir ’n aand se lekker terugsit en die vertoning te geniet.

