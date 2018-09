Grondwetlike Hof: Persoonlike daggagebruik geen kriminele oortreding

Die Grondwetlike Hof het vandag, Dinsdag 18 September, bepaal dat die persoonlike gebruik van dagga nie ’n strafbare oortreding is nie, berig Media24.

Visie hoofregter Raymond Zondo het gesê dat die reg op privaatheid nie beperk is tot ’n huis of privaat woonplek nie. “Dit sal nie ’n strafbare oortreding wees vir ’n volwasse persoon om dagga te gebruik of te besit in ’n privaat ruimte nie.”

Die uitspraak het nie gemeld hoeveel gram dagga of kannabis ’n persoon mag gebruik of in sy besit hê nie.

Die uitspraak volg op die beslissing van die Wes-Kaapse Hoë Hof wat die reg om dagga te besit, kweek en te gebruik te wettig.

Die Grondwetlike Hof het ook die bepaling van die Wes-Kaapse Hoë Hof dat die bepaling nie toegepas word vir 24 maande, om die Parlement geleentheid te bied om die konstitusionele korrektheid van die wet reg te stel, opgehef.

Zondo se uitgangspunt is dat die Parlement slegs die besluit moet neem oor hoeveel kannabis ’n volwasse persoon mag gebruik, besit of kweek om die hoeveelheid vir persoonlike gebruik te bepaal.

Hy het verder gesê dat polisiebeamptes alle omstandighede in ag sal moet neem, insluitend die hoeveelheid kannabis wat in ’n persoon se besit gevind word.

Indien die polisiebeampte met alle rede vermoed dat die kannabis vir handeldryf en nie vir persoonlik gebruik bedoel is nie, mag die persoon in hegtenis geneem word.

Die stigma betreffende dagga bestaan steeds en daar word gereken dat een uit nege volwasse gebruikers ’n afhanklikheid sal ontwikkel, terwyl diegene wat dit reeds in hul tienerjare gebruik ’n verhoogde kans op afhanklikheid van een uit elke ses gebruikers toon.

Net soos tabakrokers, moet daggarokers ook bewus wees van die gesondheidsimplikasies wat die gebruik daarvan inhou.

Gewone tabakrook is die mees algemene manier waarop dagga ingeneem word wat beteken dat longprobleme soos longinfeksies, kroniese bronchitis en emfiseem redelik algemeen onder dagga gebruikers is.

Kannabisrook bevat iets soortgelyk as teer wat in tabak aangetref word wat aanleiding tot longkanker kan gee. Daar word ook gereken dat vyf daggasigarette per week net soveel kankergewende deposito’s kan laat as mense wat een pakkie sigarette per dag rook.

Net soos alkohol, beïnvloed dagga jou bestuursvermoë en het jy ’n hoër risiko om in ’n motorongeluk betrokke te wees.

Vir verwagtende vroue is daar ook die slegte nuus dat daggagebruik ’n invloed het op neuro-gedrag probleme by kinders.

Die een probleem om dagga as medisyne voor te skryf is dat jong mense kan begin dink dat dit reg is om dagga te gebruik. Dit kan baie gevaarlik vir kinders en adolessente wees aangesien hulle breine nog in ’n ontwikkelingsfase is.

Daggabeswyming kan ook lei tot verskeie psigiatriese komplikasies soos paniek, angstigheid en depressie, aldus dr. Lize Weich, senior psigiater en lektor verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch.

Langtermyn gebruik kan ook ’n invloed op jou geheue hê, asook die vermoë om inligting te prosesseer.