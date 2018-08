Vragmotor tref skoolbus: T-aansluiting verg dringende aandag

Twee jaar nadat ‘n swaarvoertuig op Dinsdagoggend 2 Augustus 2016 nie betyds by die aansluiting van die R510 pad vanaf Lephalale by die Thabazimbi-Rustenburg pad tot stilstand kon kom nie, en op sy rug langs die treinspoor beland het, het daar vanoggend, Dinsdagoggend 7 Augustus weer ‘n ernstige ongeluk plaasgevind waar daar weereens ‘n swaarvoertuig by betrokke was.

Anders as die vorige soortgelyke ongelukke by hierdie aansluiting was daar ‘n ander voertuig ook betrokke naamlik die skoolbus gepak met leerlinge vanaf Amandelbult wat na skole in Thabazimbi vervoer word. Indien die skoolbus ‘n paar sekondes later oor die aansluiting beweeg het, sou dit ‘n noodlottige ongeluk gewees het met besliste lewensverlies.

Die swaarvoertuig wat nie betyds kon rem nie het die bus teen die agterkant getref en dit saam in lyn met die rigting waarin dit beweeg het dwars oor die pad geswaai.

Verskeie leerlinge is in die ongeluk beseer maar gelukkig nie een ernstig nie.

In die berig wat Kwêvoël op 2 Augustus 2016 in sy digitale uitgawe gedra het is daar gewys op die moontlikheid van ‘n noodlottige ongeluk by hierdie aansluiting indien iets nie gedoen word nie.

In die berig word verwys na die steil afdraande sowat 5km buite die dorp waar padtekens aangebring is om swaarvoertuigbestuurders daarop te wys om na ‘n lae rat terug te skakel.

Ek haal aan uit die vorige berig:

“Die afdraande is heelwat langer as wat die meeste vragmotorbestuurders besef. In plaas daarvan om aan die bo-punt van die steil gedeelte na ‘n baie laer rat terug te skakel, en die kompressieremme te gebruik sodra hulle dit aandurf, word blykbaar net die gewone remme gebruik. Indien daar nie na ‘n baie laer rat toe teruggeskakel word nie, kan daar nie verseker word dat daar voldoende drukking in die lugdrukreservoirs is om die remme deur die rempedaal te aktiveer om die vragmotor betyds by die aansluiting tot stilstand te bring nie.”

“‘n Gedwonge stop net na die Alma aansluiting waar vragmotors vir ten minste vyf minute moet stop om te verseker dat die lugdrukkompressors goed “opgepomp” is voordat hulle die laaste deel na die kruising aanvat, behoort ook oorweeg word. Elke ongeluk by hierdie aansluiting lei tot ‘n kragonderbreking in Thabazimbi aangesien die vragmotors gewoonlik ook die groot kragboks tref wat in die kruising opgerig is. Die dag is dalk ook nie ver dat daar tydens die besigste tyd motorverkeer in die kruising gaan wees wat tot groot menseverlies kan lei.”

Dit het later geblyk dat die pad vanaf Lephalale tot by Thaba Trans die eiendom en verantwoordelikheid van SANRAL is. Franco Loots, DA raadslid van die Thabazimbi Munisipaliteit het destyds onderneem om deur die DA-Thabazimbi tak, ‘n brief te skryf aan die betrokke organisasie om alle moontlike opsies aan hulle deur te gee. Heel duidelik het SANRAL hulle hieraan afgevee. Die gedwonge stop moet oorgaan in ‘n vangput waar die voertuig tot stilstand gedwing word indien dit by die gedwonge stop reeds nie kan stilhou nie.

Hier het ons ‘n situasie gehad waar die geluk aan die kant van die skoolbus was. Indien die vragmotor die bus in die middel getref het was dit beslis ‘n noodlottige ongeluk.

Wat die oorsaak van hierdie ongeluk was kan seker nie voortydig aangehaal word nie. Tien-teen-een sal bevind word dat daar niks met die remme verkeerd was nie. Teen die tyd wat die ondersoek sal plaasvind sal daar in elk geval nie meer lug in die lugdrukreservoirs wees om dit te toets nie.