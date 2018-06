Die dames van Body Twenty op Thabazimbi het met ’n reuse- poging voor die dag gekom en ses van hulle het aan die afgelope Comrades Marathon tussen Durban en Pietermaritzburg in KZN deelgeneem.

Hulle tye was soos volg:

Zani en Nataly eindig in ’n tyd van 8 uur en 46 minute. Alet maak klaar in 11 uur en 1 minuut terwyl Moksie, Sandra en Natasha eindig in 11 uur 31 minute.