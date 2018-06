Thabazimbi trek verskeie skuts tydens Binnenshuise Boogskietkompetisie

Verskeie skuts van so ver as Bloemfontein en Richardsbaai het ingeskryf vir die Limpopo-Suid Binnenshuise Boogskietkompetisie wat op Thabazimbi aangebied is.

Tzaneen se skuts is getroue ondersteuners en ‘n bus vol jong skuts is vanaf Hoërskool Merensky af aangery.

Binnenshuise Boogskiet is ‘n vaardigheid wat presisie en geduld verg.

In hierdie IFAA (International Field Archery Association) se binnenshuise dissipline moet skuts 60 pyle na mekaar in die gemerkte deel van die teiken kan skiet om ‘n voltelling van 300 van ‘n 1-kol tot 5-kol te verdien.

Thabazimbi Boogklublede wat op 16 Junie 2018 te Kempton Park aan ‘n Boogskietkompetisie deelgeneem het. Hule is op die foto onder van links: Maya Broekhuizen neem goud in haar klas met ‘n voltelling van 300/300 met 37 kolskote, Louise de Kock, Mathilda Broekhuizen (goue medalje), Ameij Broekhuizen (goud) en Aart Broekhuizen (brons).

Thabazimbi Boogklub het op 12 en 13 Mei ‘n baie suksesvolle Field Kompetisie op hul baan aangebied waaraan 106 skuts deelgeneem het.

Limpopo-Suid Field kompetisie te Thabazimbi – 12 & 13 Mei

Gedurende 2 en 3 Junie het Thabazimbi Boogklub aan die Limpopo-Noord Field Kompetisie deelgeneem wat op Tzaneen aangebied is.

Altesaam 86 skuts het deelgeneem. Thabazimbi Boogklub is deur 11 lede verteenwoordig en het altesaam 7 medaljes huis toe gebring.

Tydens die kompetisie is die volgende resultate behaal:

Bianca (999 – 2de AFBU); Pierre (1015 – 2de VNFU); Martin (997 – 3de YMFU); Dané (966 – 3de JFBU); De Wet (984 – 1 ste JMBU); Selkirk (972 – 2de JMBU) en Kruger (957 – 3de JMBU).

Limpopo – Noord Field Kompetisie te Tzaneen – 2 & 3 Junie foto’s