Klappe, ’n Koei of twee en Rommelstatus – 9 Jaar se glorie

Jacob Zuma het Woensdag 22:00 die aankondiging gedoen dat hy as president van die Republiek van Suid-Afrika bedank. Gedurende sy omslagtige toespraak kon hy dit nie nalaat om klappe na sy opposisie uit te deel nie.

Gedurende sy dekade wat hy as president gedien het, het die land redelik vinnig in ekonomies harwar versink met afgraderings van verskeie wêrelderkende graderings instansies wat Suid-Afrika tot op rommelvlak, die vlak waar dit vir geen buitelandse belegger die moeite werd is om in te belê nie, gegradeer het.

Na ’n uitgerekte toespraak van dat hy nie weet wat hy verkeerd gedoen het nie en dat die ANC hom steeds ’n antwoord skuldig is, was dit ’n opgewekte President Zuma wat sowat ’n halfuur laat vir sy eie persverklaring Donderdagoggend aan joernaliste gevra het hoekom hulle so ernstig lyk.

Vir Zuma het dit die geleentheid gebied om die geskiedenis in oënskou te neem met die “ANC se waardige stryd teen eeue van wit minderheid brutaliteit”. Hierna die dolksteek van die “oorblyfsels is steeds daar en is diep gegrawe in allerhande gesofistikeerde maniere om die voortbestaan van die wit uitverkorenes te verseker”.

En dan volg die grootste liegstorie in die bestaan van die Republiek van Suid-Afrika: “Ek, as president, het die Republiek van Suid-Afrika regeer met die hoogste agting vir ons hoogaangeskrewe grondwet se fundamentele waardes wat ek ten volle ondersteun.”

Steeds het die man blykbaar geen idee enigsins oor die depressie van hulpeloosheid waardeur hy die land gedurende sy nege jaar van opperste heerskappy as president van die Republiek van Suid-Afrika geneem het nie.

Zuma het Suid-Afrikaners wakker geruk om te besef wat gebeur indien ’n politieke party ’n politikus se persoonlike kultus geword het. Hy moes van die begin af gesê het in plaas van eers aan die einde van sy rede, naamlik dat die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee besluit het om hom as President te herroep.

Indien hy dit wel met die aanvang van sy gewone swak toespraak, waaraan almal reeds gewoond is, dit gesê het, sou hy dalk nie al die dreigemente wat hy gemaak het kon oordra nie.

Hy het homself as martelaar voorgehou deur te sê dat die ANC nie as gevolg van hom verdeeld moet wees nie, daarom het hy homself opgeoffer en die besluit geneem dat hy eerder moet bedank as president van die Republiek van Suid-Afrika. (Kompleet asof hy terwille van Suid-Afrika die kruisdood verkies het, soos hy telkens van te vore die ANC en homself met Christus en die wederkoms vergelyk het – Red.)

Hierdie toespraak kom nadat die ANC aangekondig het dat hulle bereid is om ’n parlementêre mosie van wantroue teen hom te ondersteun.

Ramaphosa, wat sedert 2014 as vise-president dien, sal as waarnemende president dien, totdat die Nasionale Vergadering binne 30 dae ’n nuwe president aanwys.

Aangesien besluit is om die verkiesing vinnig geskied sal die staatsrede nou deur Ramaphosa gelewer word en die reaksie van opposisiepartye met een dag gesny word, aangesien dit feitlik besweer is dat Ramaphosa Zuma as president van Suid-Afrika sal opvolg.

Zuma het vroeër Woensdag tydens ’n onderhoud met die SAUK die ANC se besluit om hom uit sy pos as president te verwyder as onbillik beskryf en dat hy en sy kamerade dalk nie die situasie sal kan hanteer nie.

Intussen is Ramaphosa (65) getaak om kiesers te oortuig van sy belofte om ons voos-getrapte ekonomie te herbou en die toegewings wat gedurende die Zuma periode gedoen is hok te slaan.

Zuma, 75, het jare bestee om al die berigte en gerugte van korrupsie, verkragting, omkopery en die omstrede wapen-transaksie, asook die bemagtiging van die Guptas, sy seun se sakevennote, wat kabinet aanstellings bemagtig het, nietig te verklaar.

Die meeste aandag van beleggers se kant af is sekerlik of die minister van finansies, die flambojante Malusi Gigabe, sy pos gaan behou.

Zuma se bedanking kom enkele ure nadat dit bekend geword het dat die Valke die woning van die Guptas in Saxonworld deursoek het waartydens een van die Gupta broers en vier ander verdagte gearresteer is op klagtes van die beweerde skuiwing van fondse van die staatsgesubsidiëerde melkery. Hulle sou gister in die hof moes getuig.

Ontevredenheid met Zuma as president het ook daartoe gelei dat die ANC beheer oor die metropole van Johannesburg en Pretoria verloor het.

Zuma se kabinet hoef nie te bedank nie, maar dit is ’n feit soos ’n koei dat Ramaphosa gaan inklim en die kaf van die koring moet skei.

Net soos Zuma onttroon is, sal hierdie Zuma-samesweerders uit hul posies verwyder moet word om die wet in die oë te staar.

Erkenning aan Daily Maverick 15 Februarie

Die Parlementêre program wat goedgekeur is, is dat die nuwe president (Ramaphosa) vanoggend (Vrydag) ingesweer sal word. Die Staatsrede sal vanaand gelewer word.

Maandag word geleentheid aan opposisiepartye gebied om op die Staatsrede te reageer. – Red