Vryheidsfront Plus steun mosie van wantroue teen Zuma

Die leier van die VF Plus, Pieter Groenewald, sê dat die VF Plus verwelkom die feit dat eindelik finaliteit is oor die verwydering van pres. Jacob Zuma as staatspresident van Suid-Afrika deur ʼn mosie van wantroue wat môre sal plaasvind.

Groenewald sê dat die aangeleentheid onnodig uitgerek is en dat die onbeholpe manier waarop die ANC in die laaste weke opgetree het, as bewys dien dat die ANC-regering nie bevoeg is om krisisse te bestuur of die land te regeer nie.

ʼn Verdere bewys van die ANC se onbeholpenheid is die krisisbestuur wat nou toegepas word deur te probeer om Vrydag reeds die staatsrede te hou indien ʼn nuwe president môre verkies word.

Dit blyk voorts dat net een dag afgestaan gaan word aan ʼn debat oor die staatsrede. Voorheen is twee dae daaraan afgestaan wat beteken die opposisiepartye word direk benadeel.

Suid-Afrika kon reeds ʼn nuwe president in plek gehad het indien die ANC nie besluit het om die vergadering van sy Nasionale Uitvoerende Komitee (NUK) verlede Woensdag te kanselleer nie.

Die VF Plus sal die mosie van wantroue teen president Zuma steun.