Huise brand in Rustenburg se Sentrale Sakegebied

Maroela Media berig dat gemeenskapslede in Rustenburg gister, Woensdag 10 Januarie, talle huise in die dorp se sentrale sakegebied aan die brand gesteek het.

Lt.gnel. Baile Motswenyane, provinsiale polisiekommissaris het die voorvalle veroordeel en die gemeenskap gemaan om nie gewelddadig op te tree nie.

Hy het gesê op die stadium is dit nie bekend hoekom die huise aan die brand gesteek is nie, maar dat dit glo deur buitelanders bewoon word.

Die voorvalle hou dalk verband daarmee dat die verkeer Maandag in Rustenburg ontwrig is toe taxibestuurders paaie in die dorp blokkeer het. Taxibestuurders van Boitekongen die Meriteng Taxi Association (Bamta) het na bewering geweier om mense te vervoer en het die paaie blokkeer nadat twee taxibestuurders gearresteer is vir beweerde aanranding van nyaope verslaafdes en bendelede wat beskuldig word van die moord van ‘n taxi bestuurder van Boitekong.

Die twee persone is vir openbare geweld en kwaadwillige beskadiging van eiendom gearresteer en wou die beweerde verslaafdes uit die polisievoertuig haal toe die polisie met rubberkoeëls begin lostrek het.

Mense het in die winkels gaan skuil terwyl die rubberkoeëls om hulle getrek soos die drama hom in die taxi staanplek ontvou. Winkels moes vroeg sluit en al die uitgange vanaf die taxistaanplek en bus terminus is gesluit.

‘n Ooggetuie het beweer dat een van die seuns aangerand is en kaal deur die taxi bestuurders, gewapen met knopkieries, geparadeer terwyl hulle by hom aangedring het om hulle na die dwelmhandelaar te neem wat hom van dwelms voorsien.

Maroela Media berig dat ’n taxibestuuder na Woensdag se voorvalle aan African NewsAgency (ANA) gesê het dat die dag se voorvalle verband hou met dwelmhandelaars wat die inwoners van die omgewing terroriseer om hulle uit die omgewing te dwing. Jong meisies is glo die prooi van kriminele wat bordele in die gebied besit.

Volgens dié taxibestuurders sal die situasie voortgaan totdat Fikile Mbalula, die minister van polisie, na Rustenburg gaan om die gemeenskapslede toe te spreek.

Hy het ook gesê dat die taxibestuurders moeg vir die bordele en die verspreiding van dwelms.

Hulle het na bewering daarin geslaag om ’n 17-jarige meisie uit een van die bordele te red asook om een van die beweerde dwelmhoofde vas te trek.

“Die mense is bang vir hom omdat hy geld het maar die kinders wat betrokke is jonk en moet beskerm word en sal nie ophou soek totdat hulle almal gekry het nie.”

Die polisie het bevestig dat ’n man vroeër in hegtenis geneem is vir die verkragting van ’n 17-jarige meisie.

Motswenyane het die voorvalle as suiwer kriminele dade bestempel. “Diegene wat hierdie voorvalle orkestreer moet weet dat hulle misdaad pleeg en dat drastiese stappe teen hulle geneem sal word – ook teen polisielede wat betrokke is. Ons doen ’n beroep op die gemeenskap om saam met die polisie te werk om te verseker dat diegene wat agter hierdie onwettige dade is aan die pen sal ry.”