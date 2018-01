R250 000 beloning: Kinders sterf na klip vanaf oorbrug motor tref

‘n Beloning van R250 000 word aangebied vir inligting wat sal lei tot die arrestasie van diegene wat verantwoordelik was vir die rots wat verlede week Woensdag vanaf ‘n oorbrug oor die N2 naby Ballito aan die Noordkus van Natal op ‘n motorvoertuig gegooi is. Die rots het n motorvoertuig getref en die dood van twee kinders veroorsaak.

‘n Woordvoerder van die SAPD, kaptein Nqobile Gwala het deur die plaaslike koerant, die Mercury, ‘n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom indien hulle oor enige inligting beskik.

Amina Haffejee, 16, en haar 7-jaar-oue broer, Abdur Raheem, is in die voorval noodlottig beseer.

Die voorval het weereens die dringendheid beklemtoon om versperrings oor alle brûe oor nasionale deurpaaie aan te bring uitgelug, veral na ‘n soortgelyke voorval op 30 Desember in Brakpan toe klipgooiers ‘n rots vanaf ‘n brug op ‘n verbygaande bakkie afgerol het. Alhoewel die bakkie gerol het is niemand in die voorval dood nie.

Volgens die Suid-Afrikaanse Padagentskap die voorstel nie haalbaar nie.

Die polisie het ‘n beroep op gemeenskappe gedoen om die verdagtes uit te wys om hierdie lafhartige dade stop te sit.

Menings wat uitgespreek is lui onder andere dat dit net ‘n nuwe vorm van terrorisme is wat in die kiem gesmoor moet word.

Almal wat inligting oor die voorvalle beskik word gevra om na vore te tree en die polisie daarvan in kennis te stel.

(Met ‘n R250 000 bonus wat net so in jou skoot kan land kan jy gerus maar jou vriende verraai – RED)