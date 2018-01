Nuus van elders – Twee mans sterf op Tafelberg in klimongeluk

Meer as 800 mense was tot vyf ure op Nuwejaarsdag op Tafelberg in Kaapstad gestrand terwyl die kabelkarretjie gebruik is in ‘n dramatiese reddingspoging om drie bergklimmers, twee mans en ‘n vrou wat besig was om die laaste gedeelte van Arrow Final aan die kant onder die kabelspoor te probeer bereik, geval het.

Die vrou, die enigste oorlewende, is net na 22:15 met behulp van die kabelkarretjie na veiligheid gebring saam met die reddingswerkers en die eerste toeriste wat afgebring is.

Volgens ‘n woordvoerder van die Soek en Redding eenheid (WSAR), Johann Marais, sou die twee mans se liggame vir eers teen die rotswand vasgemaak word totdat al die toeriste eers van die berg af verwyder is, waarna hulle liggame dan ook met die kabelkarretjie afgebring sou word.

Die laaste toeriste is teen omstreeks middernag veilig afgelaai.

Regs: Reddingswerkers by die vrou wat geval het.