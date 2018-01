“Nikosi Sikelil’ iAfrika – Wêreldwyd as Beste Volkslied Aangewys

Die Suid-Afrikaanse volkslied, “Nkosi Sikelil’ iAfrika” is, na ’n wêreldwye opname wat deur The Economist, ’n Britse publikasie, oor nasionalisme gedoen is en wat ondermeer ’n begeleiding oor die beste volksliedere ingesluit het, as die beste volkslied ter wêreld aangewys.

Volgens Maroela Media is daar gekyk na die komponente wat ’n volkslied maak. Die een wat die hart vinniger laat klop, iets in die beryming wat ’n traan na die oog bring en daardie onverklaarbare iets wat dit bo die ander laat uitstyg, het almal ’n rol gespeel.

Volgens die verslag is daar te veel volksliedere insluitend, “God Save the Queen”, wat ly aan dor harmonieë en hamer op die glorieryke oorwinningsliedere.

Nasionalisme gaan oor lyding, verlange en opoffering, juis daarom is die van Oekraïne en Israel ook onder die eerste sewe. Suid-Afrika se “Nkosi Sikelil’ iAfrika” is as die beste aangewys omdat dit ’n wêreld van sy eie skep.

Volgens The Economist is “Nkosi Sikelil’ iAfrika” geneem uit ’n proteslied en gekombineer in Afrikaans, Engels, Xhosa, Zoeloe en Sesotho, ’n daad van genesing vir die reënboognasie.

Die volgorde waarin die lande se volksliedere gekies is, is soos volg: Suid-Afrika (1), Rusland (2), Uruguay (3), Brasilië (4), Oekraïne (5), Japan (6), Israel (7), Nepal (8), Duitsland (9), VSA (10), Wallis (11) en Frankryk (12).