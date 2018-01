Beendere gevind: Vermoedelik van vermiste twee van Mooinooi

Berig: Mariné Lourens

Maroela Media berig dat die Noordwes Polisie bevestig het dat beendere gevind is wat heel moontlik die oorskot is van Anisha (30) en Joey (32) van Niekerk, die twee vroue van Mooinooi wat op 10 Desember vermis geraak het.

’n Polisiewoordvoerder het gesê dat die beendere Dinsdag 3 Januarie in ’n beboste gebied naby die R104, nie ver van Mooinooi gevind is. Op hierdie stadium wou die polisie nie verdere kommentaar gee nie aangesien die beendere vir forensiese toetse weggestuur is om te bepaal of dit wel die oorskot van die twee vroue is.

Intussen sal sewe verdagtes more, Vrydag 5 Januarie, weer in die hof verskyn op aanklagte van moord, ontvoering, roof, die onwettige besit van ’n vuurwapen en dwarsboming van die gereg wat verband hou met die verdwyning van die twee vrouens.

Die verdagtes is Aaron Sithole (23), Alex Mudau (36), Moses Rakubu (33), Koos Strydom (53), Vincent Strydom (29), Maruschka Opperman (18) en ’n sewende verdagte wat vermoedelik minderjarig is.

Vroeër het Maroela berig dat Anisha is op 10 Desember omstreeks 07:30 laas op die kleinhoewe waar die paartjie gebly het, gesien is. Hulle was op pad na Pretoria om Joey se pa se roudiens by te woon maar het nooit hul bestemming bereik nie.

Hul uitgebrande Nissan X-Trail is later in die Magaliesburg-omgewing gevind maar daar was geen teken van die vroue nie.

Persoonlike besittings waaronder die vroue se bankkaarte is in van die verdagtes se besit gevind toe hulle in hegtenis geneem is.

Anisha en Joey van Niekerk, wat sedert 10 Desember vanaf hul kleinhoewe naby Mooinooi waar hulle gewoon het, vermis geraak het.