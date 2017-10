Nuus sedert Vrydag 13 Oktober

Massiewe terroriste-bom eis honderde in Solalië

Minstens 230 mense is Saterdag dood en honderde ander beseer na ‘n massiewe bomaanval in die Somaliese hoofstad, Mogadishu, toe ‘n vragmotor vol plofstof naby die ingang van Safari Hotel ontplof het. Daar word verwag dat die dodetal nog sal styg.

Dit is die ergste terroriste aanval in Somalië sedert die Islamietiese groep, al-Shabab met sy aanvalle in 2007 begin het. Dit is op hierdie stadium nog nie duidelik wie vir die aanval verantwoordelik is nie, alhoewel al-Shabab militante gereeld Mogadishu in hul teiken het.

‘n Somaliese verslaggewer van die BBC het van die toneel af gesê dat die Safari Hotel, waar die aanval geloods is, totaal inmekaar gestort het en da baie van die ongevalle steeds onder bourommel vasgepen is.

Volgens die Madina Hospitaal is twee en sewentig mense opgeneem waarvan vyf en twintig ernstige beserings opgedoen het.

Boer geskiet tydens tiender partytjie

‘n Boer naby Philadelphia, Atlantis, in die Wes Kaap, is net na middernag van Vrydag – Saterdag doodgeskiet to hy probeer het om sy familie en vriende te beskerm nadat vyf indringers met wapens die huis betree het waar hulle besig was om ‘n verjaarsdag partytjie te vier.

Die eienaar, Mark Fagan, het die vier mans, wie se gesigte met klapmusse bedek was, genader toe hulle hom trompop geskiet het. Hy is na ‘n naby geleë hospitaal geneem waar hy later aan sy wonde beswyk het.

Volgens ‘n polisiewoordvoerder, kaptein FC van Wyk, het die voorval omstreeks 00:20 plaasgevind. ‘n Saak van moord is geopen en geregistreer om die voorval te ondersoek.

Volgens die oorledene se swaer het Mark die lewens van nege kinders en twee volwasse vroue gespaar deur die bende rowers uit die huis te jaag.

Dit was duidelik dat die aanvallers hul teiken goed uitgekies het met al die tienderjarige dogters wat daar was. Blykbaar het hulle reeds vroeër die dag drank en lekkergoed uit die huis gesteel en in die bosse geskuil voordat hulle toegeslaan het.