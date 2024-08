Bosveld neem afskeid van boorling dokter

Die bosveld het die afgelope week afskeid van een van sy boorlinge geneem met die afsterwe van dr Jan Harm Erasmus op Maandag 29 Julie. Dr Jan Erasmus het gedurende 1983 sy privaatpraktyk na Thabazimbi verskuif toe hy en sy gesin hulle in Thabazimbi gevestig het.

Hy is in Ellisras gebore en het daar grootgeword. Daar het hy ook sy skoolloopbaan voltooi voordat hy medies op Tukkies geswot het. In 1981 het hy sy eerste privaatpraktyk op Nylstroom oopgemaak maar het in 1983 besluit om eerder die praktyk na Thabazimbi te skuif.

Sedert 1993 het hy ook klinieke op Derdepoort, op die Botswanagrens hanteer. Later jare het hy sy eie vliegtuig gehad waarmee hy elke Woensdag vanaf Thabazimbi gevlieg het om die klinieke te behartig.

Weens die nood aan mediese personeel by die afgeleë hospitaal by Derdepoort het hy op ʼn later stadium ook die hospitaal bestuur.

Gedurende 1999 het hy en sy gesin hul in Botswana gevestig met sy eerste praktyk in Mochudi, die naaste dorpie aan die Derdepoort grenspos, en later in Phakalane.

Sedert hy sy eie praktyk in Botswana begin het was die werksdruk baie hoog en uiteindelik, op 70-jarige ouderdom, het hy die spreekkamer na die Phalalane Acacia Sentrum geskuif om sy vennoot, dr Kerry Pieterse, ook te kan akkommodeer waadeur hy die werksdruk op hom kon verlig.

Vir die voorafgaande ses maande voor sy dood was die werksdruk so hoog dat hy buiten naweke net een af-dag gedurende die week kon neem.

Selfs die dag voor sy afsterwe was dr Jan aangetrek en gereed om werk toe te gaan toe sy seun Nicolaas vir hom gesê het dat hy nie goed lyk nie en eerder by die huis moet bly. Hy is dieselfde dag nog in die hospitaal opgeneem.

Deurdat hy Tswana as klein seuntjie op die plaas leer praat het, was hy baie gewild onder die ouer mense wat vir die dokter in hul eie taal kon verduidelik wat hul probleem was.

Sy kollegas het hom bestem as ʼn uitsonderlike en talentvolle diagnostiese dokter wat siektes, wat hy op Universiteit laas van geleer het, kon identifiseer en behandel.

Tydens die Covid-19 pandemie het hy mense regoor die wêreld per WhatsApp reggedokter. Sommiges het van sover as Francistown en Kasane gery om hom by sy spreekkamer te kom besoek.

Op Thabazimbi was dr Jan sekerlik een van die besigste verloskundiges met verwagtende vroue wat hom eerder verkies het om hul baba’s in die wêreld te bring.

Sy gewildheid as mediese praktisein het nie hier geëindig nie en was hy baie geliefd, soos die een Facebook inskrywing gelees het:

“Almal se dokter, almal se sielkundige, almal se berader, almal se vriend, almal se pêl . . . . was voorwaar ʼn voorreg om jou te ken Jan. Baie dankie dat jy toegelaat het om jou so te kon ervaar . . . .”

Jan Harm Erasmus is in 1974 met Antoinette, sy skoolliefde getroud. Hulle het begin uitgaan toe Antoinette nog maar net 14 was en hy 17.

Hy het reeds op die ouderdom van 17 ʼn spesiale bestuurslisensie gekry om sy pa op Ellisras te help ambulans ry. Hy ook by die Spoorweë en Korrektiewe Dienste gewerk om vir sy studies te betaal.

Soos dit ook maar gaan in ʼn privaatpraktyk was Antoinette by die die dag-tot-dag bedryf van die spreekkaner betrokke, veral toe hulle met die praltyk in Botswana begin het.

Skilder was nog altyd ʼn groot passie by Antoinette en soos sy haar van die praktyk begin losmaak het, het sy meer tyd in haar tuin en in haar skilderkamer spandeer. Sy het toe ook meer by die algemene bedryf van hul plaas, kwekery en boerdery betrokke geraak.

Die natuur het vir dr Jan na aan die hart gelê en saam met Antoinette het hulle sowat 20 000 bome van sade af gegroei.

As plaaskind het dr Jan se liefde vir die natuur beslag gekry. Dit was nie net sy voorkeur aan inheemse bome alleen nie maar ook om die natuur te geniet met kamp en jag. Dit is verder aangevul met musiek, filisofie, fotografie, vleis verwerk asook houtwerk.

Hy en sy seun Nicolaas het die huise op die plaas self gebou en met dr Jan, die perfeksionis, ingenieur, geneesheer was hy deeglik bewus van die skepping en het hy ook sy bydrae gemaak.

Die egpaar het vier kinders, Nicolaas, Toinette, Edrien en Helena. Dr Jan het nog twee susters wat lewe naamlik Magriet wat al die jare verbonde was aan Laerskool Thabazimbi asook Anna-Marie.

Nicolaas en sy vrou Carina boer op die plaas waar hulle groente kweek. Hulle seun is tans in Gr 9 in Kroonstad.

Toinette is in Knysna gevestig waar sy ʼn aankoop bestuurder vir die Emporium groep van maatskappye is. Haar seun, Renier (21) boer in Amerika en haar dogter Toiné (18) is in Gr 12 in Hoërskool Outenigua.

Edrien is tussen teater produksies besig met haar dramaskool in Knysna asook ʼn aanlyn dramaskool. Sy het vir haar reeds naam op die verhoog gemaak en later vanjaar sal sy te siene wees in die verhoog weergawe van My Fair Lady.

Helena en haar man Lafras bly in Kaapstad waar hulle hul besigheid, The Ark Factory, in die bounywerheid bedryf. Hulle kinders is Karli (Gr 9) en Johan (Gr 8) en Moya wat nou drie jaar oud is.

Die begrafnisdiens was op 7 Augustus vanuit die NH Kerk Phakalane.

Dr Jan word oorleef deur sy vrou Antoinette, hul vier kinders en kleinkinders asook sy twee susters.