ATKV Skryfkunskompetisie: Laerskool geesdriftige deelnemers

Die Skryfkunskompetisie wat jaarliks deur die Thabazimbi ATKV-tak in samewerking met die Afrikaanse Taal- en Kunstevereniging aangebied is, is baie geedsdriftig deur laerskoolleerlinge ondersteun met genoeg inskrywings om die ATKV beoordelaars goed besig te hou.

Die beoordelaars het die inskrywings geprys en van die inskrywings uitgesonder wat hulle gereken het spesiale vermelding verdien.

Die prysuitdeling is in die lapa van Laerskool Thabazimbi aangebied waar Elmari Wentzel, kultuurhoof van Laerskool Thabazimbi, as gasheer opgetree het.

Die Junior Afdeling het drie poësie inskrywings gehad met die wenner Michaela du Plessis met Spook, naaswenner Anaé Murray met Die Spook en Ruwain Röhrs met Hond en Spook in die derde plek.

Die meeste inskrywings was soos gewoonlik in die Intermediêre Afdeling met veertien Gr 5 leerlinge wat vir poësie ingeskryf het.

Rita Volschenk van die ATKV en die KunsteGrot, regs, saam met Elamari Wentzel, kultuurhoof van Laerskool Thabazimbi. Die Junior Afdeling Poësie deelnemers was Michaela du Plessis (Wenner sowel as Trofeewenner), Anaé Murray (Naaswenner) en Ruwain Röhrs (Derde Plek). Die Senior Poësie wenner was Dewan Schlebush wat ook die trofee in die Senior Afdeling verower het. Die Senior Afdeling Poësie wenners saam met Rita Volschenk is Corrie Steenkamp (Naaswenner), Dewan Schlebusch (Wenner), Stephanie Jacobs (Derde Plek) en Janike van Heerden (Vierde Plek). Intermediëre Afdeling Gr 5 deelnemers aan die Poësie afdeling wat almal deelname sertifikaate ontvang het saam met die wenners in die afdeling. Die wenners was Milan Stander (Wenner en Derde Plek asook Trofeewenner), Mianke van Zyl (Naaswenner) – almal Gr 5 en Lewatle Molehabangwe (Vierde Plek) – Gr 6.

In hierdie afdeling was die wenner Milan Stander met What a strange sight, Mianke van Zyl naaswenner met Berg, Milan Stander derde met Die Engelse Toets en Lewatle Molehabangwe (Gr 6) vierde met Om my foon te hê.

Gr 5 Inskrywings wat deelname sertifikate ontvang het was Adriaan Venter met Suurlemoene en kaas, Annushka Prinsloo met Eksamen en stres, Ayden du Plessis met Die smoorkwaad bul, Ciska Human met DeLaRey, Coenie Bothma met Die wintervakansie, Danéll Maree met Die dag op die strand, Elouise Groenewald met My stoute boetie, Karlien van der Westhuizen met Visse is vrolik, Lianné Reyneke met My perd Flieka, Mieke Bezuidenhout met Ek hou nie van skool nie en Niene Gildenhuys met Skool is uitputtend.

Die Senior Afdeling het vier poësie inskrywings in Gr 7 opgelewer. Hulle was Dewan Schlebusch wenner met Die bedelaar, Corrie Steenkamp was Naaswenner met Eendag as ek groot is, Stephanie Jacobs met My Ma in die Derde plek en Janike van Heerden met Die nag se stilte in die Vierde plek.

Hierdie kompetisie het weereens bewys wat die ondersteuning van ouers, onderwysers en veral die insette van Rita Volschenk met die aanbied van die kompetisie kan vermag om by die kinders ʼn liefde vir nie net die taal te skep nie maar ook om dit beskrywend te kan gebruik.

Met bietjie aanmoediging het ons dalk ʼn digter van formaat wat in die toekoms Afrikaans verder gaan laat blom en terugkyk op die lang pad wat reeds afgelê is om in die taal te groei.