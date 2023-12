ATKV Thabazimbi-tak: ATKV Skryfkuns Kompetisie 2023

Hoërskool en Volwasse Afdeling trek inskrywings regoor die land

Die toekenningsfunksie van die ATKV Skryfkuns Kompetise 2023 vir die Thabazimbi Hoërskool- en Volwasse Afdeling deelnemers is Donderdagoggend 30 November by die Pink Lady, 2km buite die dorp, aangebied. Dit was ʼn heerlike, ontspanne oggend.

Die deelnemers van buite Thabazimbi se uitslae is reeds met koerier-dienste aan hulle gestuur terwyl die Thabazimbi inwoners se uitslae eers tydens die geleentheid bekend gemaak is.

Hierdie kompetisie, wat deur die ATKV Thabazimbi-tak in samewerking met die ATKV jaarliks aangebied word, is landswyd besig om momentum te kry met inskrywings wat vanoor die hele land ontvang is.

Die beoordelaars, wat deur die ATKV hoofkantoor aangewys word, was baie beïndruk met die gehalte werk wat ingeskryf is.

Poësie is beoordeel deur die bekwame Wilhelm Knobel en Mila Swanepoel, beide ook lede van die Skryfgilde in Pretoria. Die Kortkuns is beoordeel deur Carla van der Spuy, bekende en puik joernalis en skrywer. Van der Spuy het ook eksemplare van haar boek, “Gangster”, ʼn studie wat handel oor die bendes en bendegeweld soos ervaar word op die Kaapse Vlakte aan verskeie deelnemers as deel van hul toekenning geskenk.

Die boek bevat ware verhale vertel deur bende- en gemeenskapslede oor hoe dit almal affekteer en die rol wat bendegeweld in die gemeenskap speel. Grootliks handel dit oor wat binne hierdie gemeenskappe gedoen word om geweld te voorkom en te verhoed dat jong mense in hierdie bende-draaikolk vasgevang word.

Carla van der Spuy het as deel van haar beoordeling vir elke deelnemer ʼn stem opname deurgegee van haar oorsig van elke Kortkuns inskrywing wat beslis baie gewig dra om leiding te gee ten opsigte van die inskrywing en hoe die skrywer sy/haar skryfwerk kan bevorder.

Die kommentaar was baie opbouende en sonder om iemand te na te kom het die organiseerders ʼn kortlikse oorsig van ʼn paar deurgegee.

Een van die inskrywings wat Carla beskryf het as die beste kortverhaal wat sy nog ooit beoordeel het, was die kortverhaal van Malienke van Wyk, ʼn Gr 8 leerling van Bredasdorp getitel: Toutrek teen die Dood waarvoor sy vir haar ʼn volle 95 persent toegeken het. Carla het bygevoeg dat Malienke oor ‘n ongelooflike skryftalent beskik. “Hou die meisie dop, hier kom ‘n groot skrywer!”

In die Prosa Afdeling het Charlotte Rossouw van Hoedspruit se Wat…As? asook Die Wind beide A++ losgeslaan of liewer losgeskryf!

In die Poësie Afdeling het Jak J Brits van Johannesburg en Annelie Lee van Bela-Bela besonderse werk gelewer. Ook Carla Barnard Gr 12 van Thabazimbi het besondere diep werk gelewer. Jak was die wenner van die Volwasse Poësie kategorie en het ook verdere toekennings vir uitsonderlik skryfwerk ontvang (sien laaste foto in die gallery hieronder).

Die ander Prosa deelnemers was: Annelise Albertse van George, Suzan Stander van Thabazimbi en Tania le Roux van Pretoria.

Pieter Coetzee van Gordonsbaai, voorheen van Thabazimbi, het ‘n baie interessante kortverhaal geskryf. “Ons wag vir die boek!”, was Rita se kommentaar.

Gideon van der Nest van Vanderbijlpark het ‘n Dagboekinskrywing asook ‘n Eenbedryf ingeskryf. Baie interessante leesstof!

Die ander digters wat van hulle laat hoor het, is Annelise Albertse van George, Charlotte Rossouw en Harold Braak, beide van Hoedspruit, Drienie Kelly van Rustenburg, Jean-Jaques Rossouw van Rooiberg, Lieselotte Smit en Suzan Stander van Thabazimbi.

Lieselotte Smit het as hoërskool leerling tot verlede jaar uitmuntende werk in hierdie kompetisie gelewer en het vanjaar vir die eerste keer haar buiging in die volwasse afdeling gemaak.

Gideon van der Nest ontvang sy toekenning en sertifikaat by Rita Volschenk. Suzan Stander ontvang haar sertifikate by Rita Volschenk. Pieter Coetzee met sy sertifikaat en afskrif van Gangster in minder omstuimige toestande in Gordonsbaai. Tania le Roux van Pretoria wat in die Prosa Afdeling van die Skryfkunskompetisie deelgeneem het. Charlotte Rossouw en Harold Braak, beide van Hoedspruit, met hulle sertifikate. Lieselotte Smit se sertifikaat en toekenning is deur haar ma, Linda Grobler, in ontvangs geneem. Lieselotte se inksrywing kom vanuit Pretoria waar sy tans woonagtig is. Annelise Alberts van George met haar toekennings. Drienie Kelly van Rustenburg met haar sertifikate. Malienke van Wyk van Bredasdorp wat hoë lof van die beoordelaar, Carla van der Spuy, vir haar kortverhaal ontvang het. Carla Barnard saam met Rita Volschenk.

Om ten slotte vir Rita Volschenk, organiseerder van hierdie ATKV Skryfkunskompetisies aan te haal: “Baie dankie en baie geluk aan julle talentvolle skrywers, hou asseblief net aan!”

Dit gee beslis aansporing om solank gedagtes neer te pen vir ʼn gedig, stukkie prosa of kortverhaal vir volgende jaar se kompetisie.

Hou gerus Kwêvoël dop vir so middel volgende jaar wanneer die kompetisie weereens geloods sal word.

ATKV Skryfkuns Kompetisie 2023 – Laerskool Afdeling

Inskrywings hou beoordelaars besig

Die Skryfkunskompetisie wat jaarliks deur die Thabazimbi ATKV-tak in samewerking met die Afrikaanse Taal- en Kunstevereniging aangebied is, is baie geedsdriftig deur laerskoolleerlinge ondersteun met genoeg inskrywings om die ATKV beoordelaars goed besig te hou.

Laerskool leerlinge het geesdriftig aan die afgelope ATKV Skryfkunskompetisie deelgeneem. Die kompetisie is deur die ATKV Thabazimbi-tak in samewerking met die ATKV aangebied. Heelvoor sit die drie Afdeling Wenners met hul trofeë. Hulle is Michaela du Plessis (Junior Afdeling), Dewan Schlebusch (Senior Afdeling) en Milan Stander (Intermediêre Afdeling).

Die beoordelaars het die inskrywings geprys en van die inskrywings uitgesonder wat hulle gereken het spesiale vermelding verdien.

Die prysuitdeling is in die lapa van Laerskool Thabazimbi aangebied waar Elmari Wentzel, kultuurhoof van Laerskool Thabazimbi, as gasheer opgetree het.

Die Junior Afdeling het drie poësie inskrywings gehad met die wenner Michaela du Plessis met Spook, naaswenner Anaé Murray met Die Spook en Ruwain Röhrs met Hond en Spook in die derde plek.

Die meeste inskrywings was soos gewoonlik in die Intermediêre Afdeling met veertien Gr 5 leerlinge wat vir poësie ingeskryf het.

In hierdie afdeling was die wenner Milan Stander met What a strange sight, Mianke van Zyl naaswenner met Berg, Milan Stander derde met Die Engelse Toets en Lewatle Molehabangwe (Gr 6) vierde met Om my foon te hê.

Gr 5 Inskrywings wat deelname sertifikate ontvang het was Adriaan Venter met Suurlemoene en kaas, Annushka Prinsloo met Eksamen en stres, Ayden du Plessis met Die smoorkwaad bul, Ciska Human met DeLaRey, Coenie Bothma met Die wintervakansie, Danéll Maree met Die dag op die strand, Elouise Groenewald met My stoute boetie, Karlien van der Westhuizen met Visse is vrolik, Lianné Reyneke met My perd Flieka, Mieke Bezuidenhout met Ek hou nie van skool nie en Niene Gildenhuys met Skool is uitputtend.

Die Senior Afdeling het vier poësie inskrywings in Gr 7 opgelewer. Hulle was Dewan Schlebusch wenner met Die bedelaar, Corrie Steenkamp was Naaswenner met Eendag as ek groot is, Stephanie Jacobs met My Ma in die Derde plek en Janike van Heerden met Die nag se stilte in die Vierde plek.

Rita Volschenk van die ATKV en die KunsteGrot, regs, saam met Elamari Wentzel, kultuurhoof van Laerskool Thabazimbi. Die Senior Poësie wenner was Dewan Schlebush wat ook die trofee in die Senior Afdeling verower het. Die Junior Afdeling Poësie deelnemers was Michaela du Plessis (Wenner sowel as Trofeewenner), Anaé Murray (Naaswenner) en Ruwain Röhrs (Derde Plek). Intermediëre Afdeling Gr 5 deelnemers aan die Poësie afdeling wat almal deelname sertifikaate ontvang het saam met die wenners in die afdeling. Hulle was was Milan Stander (Wenner en Derde Plek asook Trofeewenner), Mianke van Zyl (Naaswenner) – almal Gr 5 en Lewatle Molehabangwe (Vierde Plek) – Gr 6. Die Senior Afdeling Poësie wenners saam met Rita Volschenk is Corrie Steenkamp (Naaswenner), Dewan Schlebusch (Wenner), Stephanie Jacobs (Derde Plek) en Janike van Heerden (Vierde Plek).

Hierdie kompetisie het weereens bewys wat die ondersteuning van ouers, onderwysers en veral die insette van Rita Volschenk met die aanbied van die kompetisie kan vermag om by die kinders ʼn liefde vir nie net die taal te skep nie maar ook om dit beskrywend te kan gebruik.

Met bietjie aanmoediging het ons dalk ʼn digter van formaat wat in die toekoms Afrikaans verder gaan laat blom en terugkyk op die lang pad wat reeds afgelê is om in die taal te groei.