“Die ANC het krane gegee, nie water belowe” – Fikile Mbalula

ANC se boodskap aan sy ondersteuners:

“Jy mag dalk nie water hê nie, maar die kraan op jou erf sou jy nie gehad het as dit nie vir die ANC was nie,” die boodskap van die Sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula op Maandag 14 Augustus 2023 aan die begrafnisgangers tydens die begrafnis van van Thabo Mabasa, die ANC Sekretaris-generaal van die Fezile Dabe streek in die Vrystaat.

Mbalula het voorts daarop voortgebou deur te roem op wat die ANC gelewer het soos die RDP huise, skole en voedingskemas asook die vordering wat die ANC met diensverskaffing bied sedert hulle die regering 30 jaar gelede oorgeneem het.

Reeds gedurende 2012 het ek in my kommentaar geskryf dat:-

‘Nieteenstaande die feit dat Suid-Afrika een van die dertig droogste lande is, gaan die regering met hulle mineraalplanne, veral die ontginning van steenkool, tekere asof meer water geskep kan word deur eenvoudig net ʼn ekstra kraan by die reeds oorlaaide watertoevoerpyp te voeg’.

Geen Afrika regering besef waaroor die bewaring van natuurlike hulpbronne gaan nie, maar is voor in die koor om die nywerheidslande oor die vingers te tik in terme van aardverhitting, nie dat dit nie bestaan nie, maar geen Afrikaan het enige begrip waaroor aardverhitting gaan nie. Hoeveel bome word nie jaarliks vernietig vir brandhout nie? Hoeveel vleilande word in Suid-Afrika daagliks deur mynbou vernietig deur die gierigheid van mense in hul Malema strewe om goue kettings en skerppuntskoene te dra en duur motors te ry? – Om aan te haal uit my kommentaar van 2012 – en dan ook verder:

‘Die regering beskou steenkool as ‘n strategiese hulpbron en Eskom is op sy beurt ‘n strategiese waterverbruiker. Medupi en die addisionele steenkoolgedrewe kragstasie in dieselfde omgewing gaan al die water van die Krokodilrivier opslurp lank voordat dit in die Limpopo invloei.

‘Eskom het duidelik nie ‘n begrip van Suid-Afrika se waterkrisis nie. Hulle bestuurders bly mos in Gauteng en daar draai jy net ‘n kraan oop en siedaar! Daar is water!’

Wat ek destyds geskryf het wys hoe lank dit vir die ANC en sy kaders gevat het om by hierdie punt uit te kom – en steeds verstaan hulle nie die konsep dat as daar nie water in die pyp is nie, dit nie help om nog ʼn kraan by te voeg in die geloof dat daar dan meer water in die pyp gaan wees nie.

Water kan nie belowe word as daar nie genoeg water is nie. Om die boere se water te kaap gaan ook nie sorg vir kos om die honger mae te vul nie – “Gee net ‘n bord – Jammer daar is nie kos om in die bord te skep nie!“

Miskien het dit tyd geword om die sangoma en sy dolosse nader te roep om dit beter te verduidelilk.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël (sedert 1983)

Hiermee herdenk Kwêvoël dan ook die eerste uitgawe van Kwêvoël op Maandag 15 Augustus 1983. Vir 40 jaar steeds aktueel.