Baba- en Kleuter Kompetisie voltooi kringloop by die Thabazimbi Skou

Maande se vooraf beplanning met borge wat genader is, foto’s van die kleingoed geneem is en alles wat daarmee gepaardgaan het vanjaar die kringloop suksesvol voltooi met die aanwysing van die verskillende kategoriewenners van die Thabazimbi Skou Baba- en Kleuterkompetisie op 29 Julie tydens die jaarlikse Thabazimbi Skou.

Die tema vir die kompetisie vanjaar was “Parys” soos in Parys, die hoofstad van Frankryk waar romantiek, glinster aande en plesier hoogty vier. Dit is sekerlik ook dié stad op die wêreld se toeristelys waar mense van regoor die wêreld deel in die naglewe met straatkunstenaars, die jongleurs en troebadoere asook die hoogskop dansers wat op die verhoog bydra tot die feestelike partytjiegees van die stad.

Ouers en Marie Engelbrecht Photography het gesorg dat die baba’s en kleuters op hul beste getooi is vir die dag se plesier in Parys. Beoordelaars het behoorlik ´n stryd gehad om tussen die foto’s van al die mooi kleingoed wenners aan te wys, sodanig dat in een geval amper al die inskrywings die eersteprys verower het.

Hierdie was die een kompetisie waar elke deelnemer met ´n prys weggestap het.

Kategorie – Meisies

Meisies: 6-12 maande Wenner: Amelia Lumé Pieterse Marjuné Liebenberg – finalis Meisies (6-12mnde) Milané Janse van Rensburg – finalis Meisies (6-12mnde) Meisies 1-2 jaar Wenner: Boitumelo Kamanga Lara Roos – finalis Meisies (1-2jaar) Simone du Plessis – finalis Meisies (1-2jaar) Meisies 2-3 jaar Wenner: Ilanka Jonker Tyché Eloff – finalis Meisies (2-3jaar) Amelia Gagiano – finalis Meisies (2-3jaar) Meisies 3-4 jaar Wenner: Jana van Zyl Anja Judeel – finalis Meisies (3-4jaar) Annabelle Symons – finalis Meisies (3-4jaar) Meisies 4-5 jaar Wenner: Mienke Heydenrych Celia Käber – finales Meisies (4-5jaar) Alea van der Merwe – finalis Meisies (4-5jaar) Leamy van der Merwe – finalis Meisies (4-5jaar) Dogters 5-6 jaar Wenner: Cherize Gildenhuys Lucia Kekana – finalis Meisies (5-6jaar) Melandri du Plessis – finalis Meisies (5-6jaar)

Kategorie – Seuns

Seuns 3-6 maande Wenner: Willem Käber Kruger Robbertse – finalis Seuns (3-6mnde) Seuns 6-12 maande Wenner: Rian Zeeman Christopher Botes – finalis Seuns (6-12mnde) Lijo Casquilho – finalis Seuns (6-12mnde) Cristiaan Erasmus – finalis Seuns (6-12mnde) Seuns 1-2 jaar Wenner : Dandre Fourie Seuns 1-2 jaar Wenner: Dean Decan Els Seuns 1-2 jaar Wenner RJ Löhmann Jacques Swanepoel – finalis Seuns (1-2jaar) Liam Jesse Niemand – finalis Seuns (1-2jaar) Seuns 2-3 jaar Wenner: Wynand Heydenrych Karlo Trichardt – finalis Seuns (2-3jaar) Seuns 3-4 jaar Wenner: Luandré Vorster Giovanni Gagiano – finalis Seuns (3-4jaar) Seuns 4-5 jaar Wenner: Jurgens Pieterse Seuns 5-6 jaar Wenner: Brady Cilliers Robert du Plessis – finalis Seuns (5-6jaar) Sarel du Plessis – finalis Seuns (5-6jaar) Christopher Botes, Finalis in die ouderdomsgroep Seuns (6-12maande), was die Facebook wenner met die meeste ‘Likes’, saam met sy ma Simoné. Hiermee wen hy vir hom en sy gesin ‘n vakansie by Uvongo aan die Suidkus.

Dit is reeds meer as tien jaar dat Medhof Apteek in Thabazimbi hierdie kompetisie as deel van die Thabazimbi Skou aanbied. Vanjaar was daar 47 inskrywings in die 13 katagorieë wat deelnemers van die ouderdom vanaf drie maande tot ses jaar gedek het vir beide meisies en seuns.

Vanjaar se aanbieding het gepaard gegaan met vermaak deur Surika Rabe en Odelea van der Nest met Paul Dreyer as klankman. Damasa Dance Studio het ook vir items gesorg en ouers en ander skougangers kon hier die standaard van dansklasse wat deur die Dance Studio aan hul dansers bied beleef.

Medhof Apteek het, buiten hulself as borg, met die aanbied van die kompetisie gepoog om heelwat plaaslike borge te betrek terwyl hul verskaffers ook meer opsigtelik gebied word in hul rol as verskaffers van die apteek in die dorp.

Mari Engelbrecht photography, Damasa dance studio, Eagle Mountain Spur en Bibs&Babes was meer direk by die kompetisie as borge betrokke terwyl die ander plaaslike borge ingesluit het Westpack, Limpopo Stationery, M.G laser & Engrave, Emma’s place, Abacus Maths, Little Flippers swim school, Daisy kids en Baltic Amber. Van die groter maatskappye was Cipla, Aspen, Sun Pharma, Mercury toys, J4K, Vital, Revite, Tibb en Studex ook betrokke.

Medhof bedank al hierdie borge wat verseker het dat die Thabazimbi Skou Baba- en Kleuter Kompetisie weereens suksevol aangebied kon word.