Thabazimbi Skou – 27 tot 29 Julie 2023

Vermy die lang tou by die kaartjieskantoor en koop jou toegangskaartjies aanlyn.

Besoek die Thabazimbi Skou webwerf en koop jou kaartjies moeitevry. Toegangkaartjies sal ook by die Skouhek beskikbaar wees.

Bekende Kunstenaars op die Skouverhoog

Vermaak vir oud en jonk gaan tot die gesellige kuier-atmosfeer van die skou bydra.

Lianie May skop die skou-vermaaklikheid Donderdag af wanneer sy om 18:30 gaan optree.

Ander kunstenaars sluit in Willem Botha, Juanita du Plessis, Eloff en Ruan Josh wat skougangers Vrydag vanaf 16:00 gaan vermaak.

Vermaak vir Saterdag begin om 13:00 met Scallywag, DJ Ossewa, Biggy en Mathys Roets wat die verhoog sal volstaan tot en met die kroning van Mej Thabazimbi wat reeds om 17:30 in die Trollope saal begin.

Ghapi gaan vanaf 18:30 vir die res van die aand se vermaak sorg.

Almal bekende en gewilde kunstenaars, moet hulle nie misloop nie.

Skou Program