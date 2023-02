SABC eis lisensiegeld vir TV monitors en dekodeerders

Net soos al die ander sukkelende staatsbeheerde entiteite, veg die SABC ook om oorlewing met al die interne korrupsie en stelery wat die voortbestaan van hierdie firma’s bedreig.

Dit het duidelik na vore getree deur ʼn kennisgewing wat die uitsaaier saam met hul jaarlikse hernuwingsbriewe aan lisensiehouers gestuur het.

Dit is nie die eerste keer dat die uitsaaier die absurde voorstel ter tafel lê nie en verdien dieselfde minagting as destyds toe hulle beoogde voorstel dat hulle TV lisensies wil uitbrei met ʼn heffing van lisensiegeld op enige toestel wat aan die internet kan koppel, insluitend selfone summier vandie tafel gevee is.

My Broadband berig dat vanjaar se kennisgewing selfs ʼn “TV monitor (sonder enige opvangsvermoë) wat gekoppel kan word aan enige toerusting wat televisie uitsendings kan opvang, hierby insluit.”

Volgens die uitsaaier sluit hierdie toerusting digitale dekodeerders vir rekenaarspeletjies, DVD spelers en persoonlike rekenaars in. Nie een van hierdie toerusting beskik oor ingeboude TV ontvangs-vermoë nie.

Alles dui egter op ʼn opportunistiese voorstel om die uitsaaier se al hoe meer krimpende inkomste uit TV lisensie hernuwings ʼn hupstoot te gee.

Kommentaar deur: Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël