Gebruik van verbode middels by skolesport wek kommer

Toetse vir verbode middels wat op bykans die helfte van die deelnemers aan die afgelope Craven Week skolerugbytoernooi gedoen is, het bevind dat deelnemers van so jonk as 17 jaar hulle skuldig maak aan die gebruik van anaboliese sterioïdes.

Volgens die Hoof uitvoerende beampte van die Instituut vir Dwelm-Vrye Sport (Drug-Free Sport), Khalid Galant, het vier seuns tydens die toesing positief vir die gebruik van hierdie verbode middels getoets.

“Uit hierdie vier het twee toetse gewys op hoë vlakke van testosteroon. Hierdie toetse is na Duisland gestuur vir verdere toetse om te bepaal of hierdie hoë vlakke natuurlik deur hul liggame geproduseer is en of dit van eksterne bronne afkomstig is.”

Hy het verder gesê dat vier positiewe gevalle verwys na ʼn positiewe resultaat van 8,5 persent, wat kommerwekkend is.

Galant het dit beklemtoon dat alhoewel die meerderheid van spelers wat getoets is ‘skoon’ was van verbode middels, beteken dit nie dat hulle nie die verbode middels neem nie maar dat hulle dalk vir ʼn tydperk voor die byeenkoms die gebruik daarvan gestaak het net om die toets vir verbode middels te slaag.

Die einste verbode middels wat deur spelers gebruik word om keuring vir die Craven Week te kry, kan dalk die einde van hul rugbyloopbane beteken aangesien almal wat positief getoets word, kan vir ʼn minimum tydperk van twee jaar geskors word.

Dit is bekend dat die Craven Week aangewend word as die speelveld vir nuwe talent deur keurders van die onderskeie provinsies om die beste spelers vir hul provinsie te trek.

ʼn Positiewe toets kan dus ook die einde van die speler se aspirasies om ooit provinsiaal te kan speel beteken.

Hy het verder genoem dat dit algemene kennis is dat die misbruik van sterioïde op skolevlak wydverspreid voorkom en dat die Instituut meer klem gaan lê om almal betrokke meer oor hierdie misbruik, wat ʼn 100 persent toename volgens onlangse statistieke getoon het, toe te lig.

Hy het ook ʼn verdere beroep op ouers gedoen om sportaanvullings met die grootste omsigtigheid te hanteer aangesien baie van hierdie aanvullings verbode middels bevat.

“Die feit dat hierdie middels by gewone kruideniersware winkels en apteke vanaf die rak gekoop kan word beteken nie dat dit geen verbode middels bevat nie.”

“Wees veral omsigtig oor die bestanddele, veral die beskrywings “Testosterone Booster” of “growth-hormone accelerator” wat op die verpakkings gebruik word.”

Read More