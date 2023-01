Eskom nie enigste rede dat president Davos mis

Die storie wat oor al die nuuskanale uitbasuin is dat die president besluit het om die Ekonomies Forum vergadering by Davos nie by te woon nie aangesien hy verplig gevoel het om eerder tuis te bly om aandag te skenk aan die fiasco waarin die land hom bevind as gevolg van die ineenstorting van die kragnetwerk veroorsaak deur die wanfunksionele Eskom, is so ver verwyder van die werklike rede soos wat die Switsers Alpe vanaf die Drakensberge is.

Die doel van Davos is om geleentheid te skep vir leiers om hul lande onder wêreldleiers en internasionale beleggers te promofeer vir groot besigheidsmoontlikhede. Dit sou Suid-Afrika nie by Davos regkry nie. Gedurende die paar dae tydens die Forum vergadering sou dit slegs die moeilikheid waarin die land verkeer uitlig en daarmee saam die regering se onvermoë en tekort aan enige planne om die land uit hierdie gemors te kry.

Die versekering deur die minster van finansies dat beurtkrag binne 12 tot 18 maande iets van die verlede sou wees sou die president in erge verleentheid plaas sou hy op enige vrae moes antwoord.

Davos werk op sy beste indien daar goeie stories oor die land se ekonomie vertel kan word.

Hoe kan jy aan voornemende beleggers vertel dat Eskom basies in duie gestort het, baie kleinsakeondernemings is besig om ten gronde te gaan as Suid-Afrikagevolg van die voortdurene beurtkrag en kragreduksie, asook die onlangse tariefverhoging, spoorweë en hawens is besig om vining agteruit te gaan, baie staatsbeheerde ondernemings is besig om te vou en die ekonomiese groei is absoluut teleurstellend?

Daarby sou hierdie wêreldleiers ook vrae vra oor ondermeer Suid-Afrika se hardkoppige geklou aan sy “neutraliteit” oor die Russiese inval in die Ukraïne. Dan is daar ook die navrae oor die beplande vlootoefening met die Russe en Chinese volgende maand.

Die president sou nog minder enige vrae wat aan hom gestel word kon beantwoord in soverre dit die mening van die land se top uitvoerende beamptes aan betref. ʼn Opname onder lande se top uitvoerende beamptes oor die ekonomiese gesondheid van die staat is voor Davos uitgestuur en daar is bevind dat slegs Bosnia, Herzegovina en Peru meer bekommernis as Suid-Afrika se top mense gehad het in terme van die verval van publieke infrastruktuur, lewenskoste, werkloosheid en die voortbestaan van die staat.

Die internasionale agenda het geskuif en die groot temas tydens vanjaar se Davos het gehandel oor publieke-privaat vennootskappe, of die na-oorlogse ekonomiese groei sy einde bereik het, kunsmatige intelligensie, die skuif na groen industrië en die die groeiende internasionale spanning.

Dalk sou dit goed vir die president gewees het om daar te wees en net te luister hoe die wêreld buite die regerende party dink en werk.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël

