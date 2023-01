Binnegevegte oor winste op diesel vernietig ekonomie

Die land se kragopwekker se aansoek om ʼn groothandelslisensie vir die invoer van diesel vir sy gaskragopwekkers is deur die energie departement van die hand gewys.

Die land beleef die grootste kragkrisis in sy bestaan maar volgens die verklaring van in die kragreus se finansiële resultate dat die depatement sy voete sleep met die aansoek wat miljarde rande besparing vir die land kan beteken, word bevraagteken.

Die departement voer aan dat die kragverskaffer se aansoek glo nie aan die vereistes voldoen nie.

Volgens berekening deur die verskaffer kan die staatsbeheerde opwekker miljarde spaar deur diesel eerder teen R16 per liter self in te voer as wat die staat dit aan Eskom teen tussen R23 en R24 per liter verskaf.

Die besluitnemers sê dat al bespaar die kragreus sowat R6 per liter sal die verskil in die prys van kleinhandel en groothandelaankope deur die belasting heffing wat deur die staat op invoer van diesel gehef word, eenvoudig net gekanselleer word. Met ander woorde dit gaan steeds uiteindelik dieselfde kos.

Die kragreus is afhanklik van Petro SA vir die verskaffing van diesel. Petro SA is ook ʼn staatsbeheerde entiteit en dis maar net nog ʼn manier om hulself en hul kaders finansieel te bevoordeel deur die gebruikmaking van tenderpredeurs en openlike diesfstal en korrupsie binne die departemente.

Hoekom moet daar belasting aan die staat betaal word terwyl ons hier praat van ʼn strategiese krisis wat die land tot stillstand kan ruk terwyl dit deur die staat beheer word? Hierdie is niks minder as die staat se mafia op sy beste nie en die energie departement wys duidelik dat hulle nie die regering se kaders gaan weerhou van hul ‘regmatige’ toegifte wat hulle nog al die jare op hierdie dieselinvoere verdien het nie.

Korrupter as dit bestaan beslis nie – dit terwyl die land se ekonomie gyselaar gehou word deur die regering en sy kaders in uitvoerende poste.

Hierdeur beland die staatshoof se beloftes oor beter diens saam met al die vorige strontbeloftes ook maar net in die long drop.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur Kwêvoël (sedert 1983)

Addisionele bron