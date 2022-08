BietjieBos – ’n vroeë lente briesie na die winter

Dit was kompleet soos ’n briesie met warm klanke wat die bosveld getref het en die vroeë lente aangehits het om die kille winter af te skud toe die BietjieBos Fees Vrydag feesgangers verwelkom het.

Alhoewel die aande steeds koel was, was die besliste belofte daar dat die lente besig was om sy opwagting te maak.

Die bome is nog besig om hul eerste botseltjies uit te stoot en skadu’s was maar skaars. Die son is ook nog nie op volle sterkte nie en besoekers het hulle maar in die takkies se skadu tuisgemaak en verder die heerlike sonskyn geniet.

Dit was duidelik dat die meeste kampeerders mense uit die stad was wat wou wegbreek, ’n geleentheid wat BietjieBos gebied het. Steeds bereikbaar vanaf die voorwêreld en met die belaglik-hoë petrolprys kan besoekers gemaklik op ’n vol tenk heen en weer ry.

BietjieBos was nie ’n rock konsert nie en as afgelei kan word uit die heelparty SUV en wegbreekvoertuie in die kampeerterrein, was die meeste van die kampeerders mense wat beslis Thabazimbi weer gaan besoek en was dit nie net jong studente wat wou wegbreek vir ’n lekker deurnag-party nie.

Hierdie was ’n ideale wegbreek-naweek vir mense wat uit die groef waarin ons verval het na die stremmende inperking, ’n inperking wat byna die land se hele vermaaklikheid-industrie vernietig het, wou ontsnap.

Die negatiewe invloed van die inperking op die plaaslike gasvryheids instellings asook toerisme aantreklikhede soos die Marakele Nasionale Park en Marakele Animal Sanctury het almal laat ly. Die plaaslike toerisme mark het dus ’n agterstand waaraan lank nog gewerk sal moet word. Om nie eens te praat van die breë ekonomiese invloed op die dorp se sakegemeeskap nie.

Dit is dus met ope arms wat Thabazimbi hierdie inisiatief, wat hopelik ’n permanente instelling gaan word, behoort te verwelkom.

Musiek het Vrydagmiddag begin met Scallywag en die optredes van Saartjie, Van Pletzen, Early B en Spoegwolf wat later die aand opgetree het. Dit het besoekers uit hulle tente gelok om stelling voor die verhoog in te neem om die hele program te geniet wat afgesluit is met Akkedis en Justin Vega.

Saterdag het dinge bietjie stadig begin met Die Melktert Kommissie wat 11:00 die musiekpot begin roer het. Dagdroom en Andries Botha, wat beide reeds vroeër vanjaar by Plaasjapie opgetree het, het oorgeneem waarna Zebraman se vier manne gesorg het vir ’n goeie opvolg vertoning van uitstekende musiek.

Teen hierdie tyd het die son bietjie sterker geskyn en het dit saam met die hitte van al die verhoogligte, dit nogal redelik warm op die verhoog gemaak. Die manne het ook nie op hulle laat wag nie en hul hemde uitgeruk om die lekker warm weer met lekker warm musiek aan te vul. Dit het ook ’n paar feesgangers met hul selfone nader gelok om hul eie privaat foto’s te kry.

Valiant Swart, een van die groot legendes van Afrikaanse musiek, het daarna aan die beurt gekom. Hy het beslis nie teleurgestel nie en dit was asof daar ’n stilte oor die vlakte gedaal het terwyl hy sy bekende Sonvanger gesing het. Hierna is hy luid toegejuig en was dit duidelik dat selfs diegene in die biertuin tot hierdie stilte bygedra het.

Danny Smoke het oorgeneem totdat die Rugby begin het met Suid-Afrika wat hul man gestaan het teen die All Blacks van New Zealand.

Na die rugby het Martin Bester, bekende oggend-aanbieder van radio Jacaranda, opgetree en is opgevolg deur Riaan Bende, Bernice West, The Black Cat Bones. Die program is afgesluit met die Straatligkinders. Beslis ’n vol program vir so ’n fees.

Vir diegene wat bietjie langer wou bly is Sondag oopgehou vir plaaslike talent om hul buiging op die verhoog te maak.

Voorwaar ’n positiewe poging om Suid-Afrikaanse kunstenaars blootstelling te gee om weer hul loopbane te hervat en daarmee saam te help om die plaaslike toerisme bedryf weer aan die gang te kry.

’n Groot dank aan Plaasjapie Restaurant op Thabazimbi wat met hul fasiliteite dit moontlik gemaak het om die BietjieBosfees plaaslike op Thabazimbi aan te bied. Beslis ’n goeie begin om die toerisme-wiel ook hier plaaslik aan die rol te kry.