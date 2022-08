Vol saal begroet Mej & Mnr Thabazimbi finaliste

’n Vol saal het die finaliste in die Mej & Mnr Thabazimbi Vrydagaand 29 Julie tydens die Kroningsplegtigheid in die Trollopesaal begroet.

Luide ondersteuning vanuit die gehoor het elke finalis aangepor waar hulle vir oulaas die beoordelaars moes beïndruk met hul uitrustings en hoe hulle op die verhoog voor toeskouers vertoon.

Groot was die opgewondenheid toe Claudia Pita Ferreira en Kieran Soares onderskeidelik as Mej en Mnr Thabazimbi aangekondig is.

Mej Thabazimbi 2022, Claudia Pita Ferreira, saam met haar twee prinsesse, Tania Pita Ferreira (1ste Prinses) en Kenielwe Kopong (2de Prinses). Saam met hulle op die foto is die beoordelaars, Mej Thabazimbi 2019 en die organiseerder, Ursula Roux. Mnr Thabazimbi 2022, Kieran Soares en sy prinse, Heino Oberholzer (1ste Prins) en Danie Eastes (2de Prins). Mej Junior Thabazimbi, Olerato Seakgosing, en haar prinsesse Moné Coetzee (1ste Prinses), Anneke Bezuidenhout (2de Prinses), Mishke de Beer (3de Prinses) en Simoné van Dyk (4de Prinses).

Al die finaliste was ’n debutant om fondse vir ’n verdienstelike instelling in te samel. In hierdie geval was dit die Spitskop Special Needs School wat hierby gebaat het. Hierdie skool vervul ’n desperate leemte in die gemeenskap deurdat hulle voorsiening maak vir die spesiale onderrig vir kinders met leer- en aanpassings probleme soos outisme en ander gestremdhede.

Die aanbieder en organiseerder vir die afgelope 16 jaar van die Mej en Mnr Thabazimbi kompetisie, Ursula Roux, het die tjek van R30 000 aan Johan Snyman, wat dit namens die skool ontvang het, oorhandig.

Ursula het haar dank tydens die geleentheid aan Hannes Coetzee van Thaba Superspar as hoofborg oorgedra.

Mej Sonneblommetjie 2022 (5-7 Jaar) Lounette du Plessis en haar prinsesse Amore Lombaard (1ste Prinses), Mi-Anke Balani (2de Prinses), Jo-Landri Grobbelaar (3de Prinses) en Lea Folscher (4de Prinses). Mej Koringaartjie 2022 (8-10 Jaar) Sermei Bornman en haar prinsesse Leané Weatherall-Thomas (1ste Prinses), Minka Pretorius (2de Prinses), Leane Oosthuizen (3de Prinses) en Monique Lottering (4de Prinses). Mej Plaasnooi (11-13 Jaar) Marli du Plessis en haar prinsesse Helena Pieterse (1ste prinses), Sue-Ane Baard (2de Prinses), Martelize Groenewald (3de Prinses), Kaylee Lategan (4de Prinses) en Chanté Mulder (5de Prinses).

Uit elke kategorie is daar uiteindelik ’n wenner aangewys op grond van die bedrag geld wat hulle ingesamel het. Die algehele debutantwenner was ’n Mej Koringaartjie, Leané Weatherall-Thomas. Leané het ook die toekennigs vir Mejj Fotogenies en Liefdadigheid in haar kategorie ontvang.

Uit elke kategorie is daar uiteindelik een finalis aangewys in die toekennings van Debutant, Fotogenies en Liefdadigheid, netso ook vir afdeling van Publieke Keuse.

Debutante:

Mejj Sonneblommetjie – Jo-Landri Grobbelaar; Koringaartjie – Leané Oosthuizen; Plaasnooi – Martelize Groenewald; Thabazimbi Junior – Mishke de Beer; Thabazimbi – Tania Pita Ferreira en Mnr Thabazimbi – Danie Eastes.

Die algehele debutantwenner was ’n Mej Koringaartjie finalis, Leané Weatherall-Thomas

Fotogenies:

Mejj Sonnebloometjie – Mi-Anke Balani; Koringaartjie – Leane Weatheall-Thomas; Plaasnooi – Helena Pieterse; Junior Thabazimbi – Olerato Seakgosing; Mej Thabazimbi – Kenielwe Kopong en Mnr Thabazimbi – Kieran Soares.

Liefdadigheid:

Mejj Sonneblommetjie – Lounelle du Plessis; Koringaartjie – Leane Weatherall-Thomas; Plaasnooi – Martelize Groenewald; Junior Thabazimbi – Moné Coetzee; Mej Thabazimbi – Claudia Pita Ferreira en Mnr Thabazimbi – Kieran Soares.

Die Algehele Liefdadigheidswenner was Olerato Seakgosing.

Die Publieke Keuse vir die onderskei kategorieë was Amore Lombaard, Sermei Bornman, Sue-Ane Baard, Olerato Seakgosing, Kenielwe Kopong en Danie Eastes.