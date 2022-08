Een van Thabazimbi se oudstes oorlede

Tannie Anna Scheepers wat gedurende Julie haar 96ste verjaarsdag gevier het, is Sondag 14 Augustus in Tambotie Versorgings Eenheid op Thabazimbi oorlede waar sy sedert 2019 ’n inwoner was.

Haar gesondheid het die afgelope tyd vinnig versleg nadat daar gedurende die laaste week van Julie vanjaar vasgestel is dat die beenmurg kanker, wat oorspronklik gedurende 1998 by haar gediagnoseer is en waarvan sy bo alle verwagting herstel het terwyl die kanker in remissie was, weer terug is.

Op 31 Julie vanjaar is Tannie Anna weer in Mediclinic Hospitaal op Thabazimbi opgeneem waar sy bloedoortappings ontvang het. Sy is op 5 Augustus ontslaan en weer na Tambotie oorgeplaas waar sy dan ook oorlede is.

Tannie Anna was voorheen ’n inwoner van Huis Immergroen by Bosveld Oord op Thabazimbi.

Die Covid-19 inperking het reeds in 2020 verhoed dat sy enige besoekers ontvang en sy en die inwoners van Tambotie het haar 94ste verjaarsdag elk met ’n kolwyntjie gevier.

Tannie Anna is op 2 Julie 1926 in Trompsburg, Vrystaat gebore. Gedurende Desember 1943 is sy en ds Giep Scheepers in die huwelik verbind en die egpaar was sedert 1953 die herderspaar van die van die Gereformeerde kerk Thabazimbi, waar ds Giep die leraar vir 30 jaar was. Uit die huwelik is tien kinders gebore. Ds Giep was predikant van die Gereformeerde Kerk Thabazimbi sedert 1953 totdat hy gedurende 1984 geëmeriteer het. Na sy afsterwe in 1998 het sy by haar seun Gideon en gesin, wat op hul plaas in Noorwes geboer het, ingetrek. Hulle kerk was in Koster. Die Koster gemeente het huisies op die terrein opgerig juis vir die ouer mense van die gemeente. Tannie Anna het toe haar intrek daar geneem waar sy toe vir ’n verdere 12 jaar gewoon het.

Die skuif hiervandaan het gepaard gegaan met ’n insident toe sy geval het en haar been gebreek het. Sy is in ’n hospitaal in Rustenburg behandel waar die been gespalk is.

Toe sy ontslaan is kon sy nie teruggaan na haar huisie nie aangesien sy versorging nodig sou hê terwyl haar been herstel. Sy is toe in Tambotie Versorgingseenheid op Thabazimbi opgeneem en nadat die been voldoende herstel het, is sy oorgeplaas na Huis Immergroen by Bosveld Oord in Thabazimbi.

Daar was geen terugkeer na Koster nie aangesien sy met die afsterwe van Gideon niemand naby haar sou hê nie. Hier op Thabazimbi het sy darem haar seun Louis en skoondogter Sanet, wat in die omgewing boer, gehad wat haar ook kon besoek. Die ander kinders was steeds ver maar hier op Thabazimbi was daar darem meer ou kennisse en vriende.

Met drie van die egpaar se seuns wat hulle in die Amerikas gevestig het, het sy en ds Giep vir Bennie, ’n apteker in Lancaster Kalifornië gaan kuier. Gedurende hierdie besoek het hulle ondermeer Disneyland en allerhande interessante plekke in Amerika besoek.

Tannie Anna Scheepers (96) wat Sondag 14 Augustus oorlede is. Tannie Anna by die perd waarmee ds Giep (toe nog onderwyser) altyd vir haar op die plaas, Gruiskop naby Trompsburg in die Vrystaat kom kuier het toe hy 5 km van hulle af op Heuningspruit skool gehou het. Tannie Anna en ds Giep toe hulle nog baie jonk was.

Na ds Giep se afsterwe het Tannie Anna tydens twee geleenthede saam met haar dogters Jacomien en Sarie in Amerika gaan kuier en onder andere ook ’n draai by haar seun Lukas, wat ’n Gereformeerde predikant in Kanada in die bediening is, gaan maak.

Ds Giep en Tannie Anna met hulle 50 ste huweliksherdenking. Familie foto tydens ds Giep se Aftrede Funksie. Tannie Anna saam met twee van haar oorlede kinders, Gideon en Hannetjie. Tannie Anna en haar vyf seuns toe hulle saam met haar deur Amerika getoer het. Tannie Anna in Disney Land. Tannie Anna in Hollywood. Tannie Anna op ‘n snowboard in Amerika.

Johannes, die jongste seun is ’n senior uitvoerende beampte by een van die myne in Kanada.

Tannie Anna het ’n paar keer alleen oorgevlieg na Amerika en dan met tye wat gewissel het van drie tot vier maande tussen Ben en Lukas gekuier.

Die teraardebestelling vind op Maandag 22 Augustus plaas om 10:00. Daarna, om 11:30 die oggend, sal die vertroostingsdiens in die Gereformeerde Kerk Thabazimbi gehou word.

Tannie Anna en ds Giep het tien kinders gehad waarvan drie dogters en een seun oorlede is. Sy word oorleef deur haar dogters Sarie en Jacomien en seuns Lukas, Louis, Ben en Johannes. Sy het 23 kleinkinders gehad waarvan haar dogter Maretha se twee seuns oorlede is en word verder oorleef deur 29 agterkleinkinders en drie agter-agter kleinkinders asook haar ouer broer, Louis Botha, wat die enigste oorlewende van hulle 10 kinders is.

