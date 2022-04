HFM se Top-10 Akademiese presteerders vir Eerste Kwartaal 2022

Hoërskool Frikkie Meyer se Akademiese Top-10 presteerders is onlangs aangewys.

Die Top akademiese presteerder van al die grade was Ané Viljoen (Gr 11) met 95,54 persent.

Op die foto’s is die Top-10 presteerders saam met hulle Akademiese- en Graadhoofde. Name is in prestasievolgorde en nie noodwendig in enige logiese volgorde op die foto’s nie.

HFM Top-10 Graad Presteerders KWARTAAL 1

Hoof: Mnr CA Campbell en Akademiese hoof: Me M Boshoff

Van links:

Graad 8: Mariané Viljoen – 87,22%, Graad 9: Ami White – 89,17%; Graad 10: Elizca Lampbrecht – 91,32%; Graad 11: Ané Viljoen – 95,54% en Graad 12: Sabrina Teixeira Ferreira – 90,33%.

Top 10 Gr GRAAD 12 – Graadhoof: Me M Senekal en Graadvoog: Me B Kriel – Sabrina Teixeira Ferreira – 90,33%; Madelyn van Heerden – 90,29%; Cara Pieterse – 88,07%; Jan-Gunter Marais – 86,25%; SJ van der Linde – 85,73%; Talita de Swardt – 85,20%; Ameij Broekhuizen – 81,54%; HJ Jansen van Rensburg – 80,91%; Suzaan Smit – 80,46%; Tommy Swanepoel – 80,43% and Academic achiever: Kevin Khohlooa – 77,65%.

Top 10 GRAAD 11 – Graadhoof: Me A Snyman en Graadvoog: Me E – Fouché Ané Viljoen – 95,54%; Izandri Joubert – 93,53%; Juané van Deventer – 84,52%; Leili Steenkamp – 83,19%; Mieké Smit – 82,56%; Phébi Botha – 82,13%; Marlise Visser – 81,55%; Kamogelo Makhalemele – 81,07%; Heleen Pienaar – 80,04% en Amber James – 79,74%.

Top 10 GRAAD 10 – Graadhoof: Me M Pieterse en Graadvoog: Me L von Wielligh – Elizca Lampbrecht – 91,32%; Dino Fernandes – 88,87%; Johan Briel – 88,17%; Leané van der Byl – 87,06%; Janélle Erasmus – 86,55%; Kara Kotzé – 86,39%; Dimion Visser – 86,23%; Christelle van Dyk – 85,70%; Niché Rohrs – 85,47% en Echard de Klerk – 84,98%.

Top-10 GRAAD 9 – Graadhoof: Me C Els en Graadvoog: Mnr J Meintjes – Ami White – 89,17%; André Kieck – 85,96%; Dimpho Tsilo – 83,16%, Aart Broekhuizen – 82,71%; Jana Coetzee – 82,24%; Angelique Coetzee – 82,10%; Clarése Smit – 81,53%; Elri Geldenhuys – 80,88%; Janice van Aardt – 79,98% en Tshegofatso Moetjie – 79,29%.

Top-10 GRAAD 8 – Graadhoof: Me M Campbell en Graadvoog: Me J Erasmus – Mariané Viljoen – 87,22%; JD Jansen van Vuuren – 87,19%; Deané Prinsloo – 86,87%; Alany Teessen – 86,72%; Herman Prinsloo – 85,59%; Lize Venter – 84,86%; Mardus Ras – 84,27%; Chaduné Benade – 83,98%; Mia Erasmus – 82,42%; Clarisse Lohmann – 91,97% and Academic achiever: Lefa Motlhabane – 80,61%.