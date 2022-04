Voortrekkers se Bokskamp-skuilings wys kreatiwiteit

Die Ysterberg Voortrekkers van Thabazimbi het op 25 Februarie tydens hul deurnag-boksamp gehou met allerhande aktiwiteite, speletjies en flieks tot die volgende oggend.

Die bokskamp is letterlik wat dit sê, ’n kamp waar bokse die hoof aktiwiteit op die kamp-agenda is. Elke lid moes ’n huis, skuiling vir die kamp bou waarin oornag kon word.

As ‘Plan-A’ nie uitgewerk het nie moes daar maar afgeskaal word na ‘Plan-B’ mett ’n tent of sommer net bokse wat as ’n boemelaar-bed kan dien om op te slaap.

Aan kreatiwiteit het dit nie ontbreek nie en die verskillende ontwerpe getuig deeglik hiervan. Van ’n boks-kakebeenwa tot a boks-plakkershuis en Rooi Indiane se tepee het die vlaktes oorgeneem. Hierdie was beslis die hoogtepunt van die kamp.

Die Bokskamp is deel van die Voortrekkers se jaarlikse fondinsamelingspogings en dien ook as bemarking om nuwe lede te trek. Dit was dan ook die eerste behoorlike kamp sedert die instelling van die Covid Inperkerking.

Die Voortrekkerorganisasie betrek die hele gesin en indien julle by die Ysterberg Voortrekkers betrokke wil raak, kontak gerus vir Karin Naudé by 083 9963237.