Van Marakele Pretloop tot Marakele Half-Marathon

Toe Michell Loubser en haar vriendin Jean Bester, beide van Thabazimbi, gedurende 2014 besluit het om aan ’n paar wedlope te gaan deelneem, veral met die koms van die gewild “Park Runs”, het die oefengogga die twee behoorlik gebyt en aan al hoe meer byeenkomste wat oor ’n naweek bereikbaar was begin deelneem.

Van hul eerste Marakele Pretloop af in 2018 het dit vinnig gevorder tot die 10km Marakele Pretdraf. Vir baie mense, Michell en Jean ingesluit, het hulle daaglikse stap of draf ’n roetine geword wat ewe skielik tot ’n einde gekom het saam met die Coronavirus pandemie.

Covid inperking was soos ’n stuk stomp hout wat in ’n wiel se speke gedruk is en alles wat sin maak tot ’n skielike stilstand gedwing het, sodanig dat jy nie eens jou hond vir sy daaglikse uitstappie kon neem nie.

Toe die beperking sodanig gelig is dat jy nie meer gearresteer sal word as jy oefen in die buitelig nie, het Michell en Jean dadelik die moontlikheid van die virtuele wedlope raakgesien. Sonder om te ver te ry kon jy ’n wedloop wat in Potchefstroom aangebied word sommer tussen Rooiberg en Marakele aflê. Dit is wat hulle ook gedoen het en die pret het van vooraf begin.

Michell en Jean – Marakele 10km – 2019 Marakele Michell en Jean – Marakele 10km – 2020 Jean – Virtuele Knysna 10km wedloop op die Rooiberg Hoopdal Pad Thabazimbi – Fotograaf: Michell Michell 2022 – Marakele Half-Marathon Michell wys haar Groot Vyf medalje dat sy die Marakele Half-Marathon suksesvol voltooi het – 2022 Michell – Eerste 32km marathon – Maart Kollenade Pretoria

Volgens Michell het virtuele wedlope meer verskaf as net die oefening om ’n paar kilometers te gaan draf of stap.

“Stap kan ’n bietjie vervelig raak as jy aan Park Runs en dies meer gewoond geraak het en voel eenvoudig dat jy nie veel bereik het nie. Jy lewe jou maar in tydens die virtuele pretloop, kompleet asof jy dit in werklikheid doen,” het Michell destyds vertel.

“Net soos tydens amptelike pretlope, skryf jy daarvoor in en word ’n nommer aan jou toegeken. Met die aanvang van die pretloop neem jy sommer ’n selfie of as jy iemand het wat saamloop of draf, foto’s van mekaar met jou nommer vasgespeld. Jy neem self jou tyd met skermskote op jou selfoon sodra jy wegspring. Die prosedure word herhaal sodra jy die wedloop voltooi het.”

“Indien jy oor ’n slimfoon beskik het, is dit al wat nodig was, naamlik om die foto’s, tye en afstand voltooi asook jou roete sommer direk van jou selfoon af na die organiseerders te stuur. Soms het jy selfs ’n medalje ontvang dat jy die pretloop voltooi het.”

So het Michell dan tydens die pandemie, in 2021 ook aan die Vituele Marakele Marathon deelgeneem en haar bewys by haar versameling van medaljes gevoeg. Gedurende dieselfde jaar het sy haar huis in Thabazimbi verkoop en sy en die kinders het na Krugersdorp verhuis.

Alhoewel sy verhuis het kom kuier Michell nog steeds hier op Thabazimbi. Haar laaste besoek was juis om aan haar eerste Marakele Half Marathon te kom deelneem, wat sy dan ook in die tyd van 2:34:41 afgelê het.

Soos Michell meer en meer gedraf het, kon sy die resultate gesien en besef dat oefening ’n noodsaaklike deel van haar lewe geword het, sodanig dat sy nou ’n passie daarvoor ontwikkel het. Sy sê self dat sy baie goed voel en ’n magdom gewig afgeskud het, Oefening is baie belangrik vir ’n beter lewe!

Michell neem nou haar oefeninge ernstig op en sy het intussen by die Krugersdorp Roadrunner atletiekklub aangesluit en oefen nou ses dae elke week. Die tydlopies wat hulle elke Donderdag by die klub doen, is vir haar iets nuuts maar dwing haar om teen haarself te kompeteer. So het haar persoonlike beste tye ook aanhou verbeter.

Sy probeer om aan soveel moontlik wedlope deel te neem en het op 26 Maart haar eerste 32km, die Kolonade wedloop in Pretoria, voltooi. Sy beplan om hierdie jaar ses half-marathons en een marathon te voltooi, met haar oë op die Soweto Marathon op 6 November vanjaar, as haar eerste marathon. Marakele Marathon, die laaste jaar van die Groot Vyf naamlik die Olifant, dalk volgende jaar maar as kwalifiseerder vir die Comrades Marathon, beslis in 2024.

“2024 is vir my ’n belangrike jaar, dan is my man Willie tien jaar oorlede. Dit is my groot dryfveer om wel vir die 2024 Comrades te kwalifiseer en deel te neem.”

Michell vertel dat sy haar hele leefstyl aangepas het. “Geen suiker, gesond eet en baie matige alkohol gebruik, eintlik maar net vir spesiale geleenthede, drink eerder water,” sê sy. “Ook geen koeldrank of energiedrankies nie – Niks,” het sy bygevoeg.

Buiten die oefening het Michell by Ukwazi Nursing College ingeskryf om uiteindelik as ’n “Gesondheids Versorging Assistent” (Health Care Assistant) te kwalifiseer. Sy skryf haar eindeksamen more, 8 April en ons hoop almal dat haar sertifikaat ’n goeie laatverjaarsdag geskenk sal wees.

Michell in haar toekomstige werkkleredrag Haar vyfde Groot Vyf Medalje (die Olifant) wil Michell volgende jaar met die volle 42km Marakele Marathon verdien.

Met hierdie sertifikaat in haar hand sal sy as gekwalifiseerde “Health Care Worker” by aftreeoorde, ‘step down’ inrigtings, as privaat versorger asook talle ander plekke diens kan doen. Om vir die sertifikaat te kwalifiseer moes sy drie maande lank teoretiese klasse bywoon en vir ’n verdere twee maande praktiese ondervinding en eerstehandse kennis onder werklike toestande by ’n tehuis opbou. So het Michell haar prakties by die Moria Old Age Home gedoen.

Gedurende die teorie word verskillende aspekte soos versorging, siektes, noodhulp, diëte, anatomie van die menslike liggaam asook wetlike aspekte verbonde aan die beroep en nog meer in diepte bespreek, ’n baie wye spektrum wat uiteindelik behandel word.

Michell vertel dat sy die werk baie geniet en kan nie wag om voltyds hierby betrokke te raak nie.

Welgedaan Michell en ek hoop jy geniet jou verjaarsdag vandag asook baie sukses vir die volgende nuwe lewensjaar – Pieter Coetzee – Redakteur.