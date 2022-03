DA: Suid-Afrika kan nie bekostig om Rusland se kant te kies

“Die wêreld staar die grootste dreigement van oorlog vir die afgelope 80 jaar in die gesig.

“’n Tiranniese aggressor staan met sy vinger op die kernknoppie na die inval van Rusland in die Oekraïne, ’n land wat baie swakker is as sy magtige buurman en waar tans selfs burgerlike teikens bombardeer word.

Hierdie aantuigings is deur die leier van die Demokratiese Alliansie, John Steenhuisen, in die parlement gedoen tydens die dringende debat oor die impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie veroorsaak deur die Russiese Federasie se inval in die Oekraïne.

“Meer as twee miljoen beangste burgerlikes het oornag vlugtelinge geword terwyl hulle wonings en hospitale tot rommel gebombardeer is.”

“President Vladimir Putin tree op met die straffelose houding van ’n despoot wat niks het om te verloor nie – laat ons duidelik hieroor wees: daar is geen morele dubbelsinnigheid hierby betrokke nie,” het Steenhuisen toegevoeg.”

Hy sê voorts dat Rusland ’n onverskoonbare daad van oorlog gepleeg het.

Die Mariupol Teater nadat dit deur ‘n russiese bom verwoes is. Honderde Oekrianese Burgers het vooraf hier skuiling gesoek en dit is onbekend of daar enige ongevalle was.

Anders as elke wêreldleier met ’n morele gewete wat hierdie daad verdoem en ’n beroep op Rusland gedoen het om te onttrek, het Suid-Afrika se ANC-regering van President Ramaphosa onder die dekmantel van “neutraliteit” effektief sy ondersteuning aan Putin se imperialistiese opmars verleen om sy verlore ryk weer in ere te herstel.

Tot die verbasing van die wêreld het dieselfde ANC wat in ’n stadium op die globale solidariteit in sy geveg teen oorheersing staatgemaak het, nou openlik die kant van die onderdrukker gekies. Hierdeur het hy 60 miljoen Suid-Afrikaners ook by die stryd betrokke gemaak.

Steenhuisen het die vraag gestel of die rede hiervoor die feit is dat Rusland die ANC ondersteun het tydens die ANC se vryheidstryd?

Hy het egter op die feit gewys dat dit nie Rusland was wat hulle ondersteun het nie, maar die destydse Soviet Unie wat die Oekraïne ingesluit het, die einste land wat nou aangeval word.

Dit kan ook nie wees as gevolg van Rusland se ekonomiese belange met Suid-Afrika nie aangesien Rusland slegs die 38ste plek beklee op die ranglys van handelsvennote en maak maar sowat ’n halwe persent van Suid-Afrika se uitvoer en invoere uit.

Dit is ook minder as 1,4% van ons handel met NATO lande, wat nou weggeskuif word ten gunste van globale afsondering.

Daar moet gekyk word na die feit dat vyftien Afrika-land tans betrokke is by onderhandelinge vir Russiese kernreaktor kragstasies en nog meer wat ooreenkomste met Russies sekuriteitkontrakte het.

Hierby ingesluit is die sakeman, na aan Putin, wat gepoog het om ’n disinformasie veldtog namens die ANC van stapel te stuur tydens die 2019 verkiesing en dat die ANC se grootste borg verlede jaar ’n Putin-geallieerde Russiese sakeman met politieke invloed was.

“Deur al hierdie kolletjies te verbind kom die volledige prentjie van die ANC se steun vir Rusland na vore,” het Steenhuisen gesê.

Soos die pryse van noodsaaklike middele as gevolg van die oorlog styg sal dit ook Suid-Afrika se oorlog word.

“As diesel so duur word dat Eskom nie meer kan bekostig om die diesel aangedrewe kragsentrale aan die gang te hou en die ligte verdoof word, is dit ook ons oorlog.”

Hy het ook daarop gewys dat inflasie van voedsel en brandstof pryse tot die verval van wet en orde kan lei wat verlede Julie se oproer soos kinderspeletjies sal laat lyk.

Steenhuisen het ten einde gesê dat die ANC praat in hierdie saak nie vir Suid-Afrika nie en nog minder vir die DA.

“Die DA veroordeel hierdie onwettige inval ten sterkste en staan ferm aan die kant van die mense van die Oekraïne.”

Ten slotte het hy ’n beroep op President Ramaphosa gedoen om die posisie van die regering hierin te heroorweeg – Kies vrede en veroordeel Rusland, het hy gesê

