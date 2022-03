Strewe VLU – Algehele wenners by Bosveldstreek Konferensie

Die VLU Bosveldstreek het hulle Konferensie op 5 Maart te Lephalale aangebied.

Tydens hierdie oggend geleentheid was Skemeraand-tak en Baltimore die gasvroutakke wat die konferensie aangebied het. Hulle het hulle puik van hulle taak gekwyt met die tema van “Hoed en Pêrels” en die vriendinne het gesellig saamgekuier.

Hierdie konferensie dien ook as die jaarlikse prysuitdeling.

Nie net is Ilna Schutte van Strewe as top-lid van die Jaar aangewys nie, maar Strewe-tak is ook as die algehele wenners aangewys.

Ilna Schutte, links, ontvang haar toekenning as die top-lid van die Jaar by Riana Oosthuizen, Streekvoorsitter van die Bosveldstreek VLU.

Strewe VLU se lede met die trofee wat hulle as tak-wenners van die jaar se kompetisies verower het.