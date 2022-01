Bekende inwoner van Thabazimbi oorlede

Louise Biccard Havenga (46), eggenote van Jaco Havenga wat verbonde is aan die Thabazimbi Polisie, is Sondag 16 Januarie skielik oorlede, dieselfde dag dat sy by Mediclinc in Thabazimbi opgeneem is.

Louise is op Upington gebore maar het op Voortrekkerhoogte by Pretoria grootgeword en haar skoolloopbaan daar voltooi. Na skool het sy werk by die SA Vloot Hoofkantoor in Pretoria aanvaar waar sy gewerk het totdat sy en Jaco op 7 Januarie 2000 getroud is.

Hier op Thabazimbi het sy eers by die Thabazimbi Kommando kantoor gewerk en het later ’n siviele pos by die SAPD se PKRS afdeling op Thabazimbi aanvaar waar sy vir die afgelope 20 jaar tot met haar afsterwe gewerk het.

Louise was baie geliefd onder haar vriende, familie en medewerkers en laat n groot leemte in die kringe waarin sy beweeg het.

Louise en Jaco het een dogter, Chimone, wat haar matriek gedurende 2013 by Hoërskool Frikkie Meyer voltooi het. Tans werk sy op ’n plaas buite Ellisras.

’n Gedenkdiens word Maandag 24 Januarie om 12:00 in die NG Kerk Thabazimbi gehou. ’n Skakel vir vriende en familie wat nie die diens kan bywoon nie en graag na die diens wil inluister, sal Sondag verskaf word.

Louise word oorleef deur haar man Jaco en dogter Chimone, haar vader Tony Biccard en sy vrou Rina Biccard, haar jongste suster Lynette Hanekom en jongste broer Tony Biccard jnr.