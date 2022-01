Ysterberg Voortrekkers skop af met Waatlemoenfees en Waterkaskenades

Ysterberg Voortrekkers het die program vir 2022 op Donderdag 13 Januarie op die rugbyveld van Smartbrain met ‘n prettige Waatlemoenfees en Waterkaskenades afgeskop.

Die kinders en volwassenes het die dag behoorlik geniet en almal het ten volle daarin gedeel, sopnat geword en op die waterglybaan vol skuim gegly.

Tussendeur alles het hulle weggelê aan die heerlike waatlemoen wat op hulle lê en wag het.

Tokkie Swanepoel, die nuutverkose Burgemeester van Thabazimbi het ook kom inloer en terwyl sy daar was die trekking van die geskenkpakkie van die gelukkige maatjie gedoen.







Tokkie Swanepoel oorhandig die geskenkpakkie aan die gelukkige wennertjie.























Die Voortrekkers is ‘n kultuurorganisasie, gedryf deur vrywilligers met deursettingsvermoë, toewyding, en opoffering wat hul vryetyd gebruik om die gemeenskap se kinders te leer van ons geskiedenis en om ons erfenisse te bewaar.

Negentig jaar gelede is die beweging in Bloemfontein gestig met ‘n handjievol mense teenwoordig. Vandag is die Voortrekkers die grootste Afrikaanse jeugbeweging met ‘n dinamiese voetspoor van Otjiwarongo tot Kaapstad en van Richardsbaai tot Upington. “Oor nege dekades het die Voortrekkers diep spore in ons taal, kultuur en erfenis getrap.”

Dit verg betrokkenheid, omgee, en diensbaarheid in ons plaaslike gemeenskappe om hulle voor te berei as die leiers van more. Dis sente omdraai, moue oprol, vasbyt en harde werk. Dis ook pret kameraadskap en avontuur.

Gereelde kampe waar lede kenteken kan verwerf word ook aangebied. Weens die Covid-19 beperkings kan sake nie soos normaal verloop nie en moes hulle sekere aanpassings doen. Die gereelde byeenkomste kan ten minste nou weer binne die Covid-bepalings gehou word.

Nie teen staande die beperkings het Ysterberg Veldkornetskap tog daarin geslaag om gedurende 2021 ‘n geslaagde kamp by die Klipbokkie-kamp en -wandelpad in die Kransberge aan te bied.

Ouerbetrokkenheid is hier van kardinale belang soos ook deur die ouers wat die kinders op die kamp vergesel het kan getuig.

Indien jy belangstel dat jou kind ook deel hiervan word, skakel gerus vir Karin Naudé by 083 996 3237 of stuur e-pos aan: kp.naude@gmail.com