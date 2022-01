Uitvoerende Kunste – HFM leerlinge se besondere prestasies

Lieselotte Smit, ’n Graad 11 (2021) kunsleerling van Hoërskool Frikkie Meyer, het verlede jaar die onderskeiding behaal deur ’n tweedeplek met ’n goue toekenning in die senior visuele kunstenaar afdeling te verwerf tydens die Nasionale rondte van die Talent Africa platform vir uitvoerende kunste.

Die gouetoekenning was vir haar akriel Kingfisher verfwerk, ’n besondere lewensgetroue weergawe van hierdie mooi voël wat algemeen ook hier in die bosveld voorkom.

Hierdeur het sy ook gekwalifiseer om aan die Internasionale Stars of the Universe kompetisie deel te neem. Hier gaan sy verder te staan kom teen die kunstenaars vanuit vyftien lande wat ook gaan deelneem en het haar kunsstuk, ook ’n akrielverfwerk onder die tema, Droom, inskryf.

Foto’s onder: Liselotte met die oorspronklike werke.

Kingfisher





Droom

Talent Africa handhaaf uiteraard hoë standaarde en word deur FPASA (Federation of Performing Arts SA) gerugsteun. FPASA sertifiseer die kwalifisering vir Provinsiale-, Nasionale- en Internasionale-kleure deur middel van registrasie.

Lieselotte was dan ook een van verskeie HFM deelnemers wat tydens die Derde kwalifiserende rondte van die Allegretto Inter-Provinsiale Eisteddfod se Gala-funksie die skool se naam hooggehou het met drama- en sang-kwalifiserings en prestasie op nasionale vlak. Die Gala-funksie is op 13 November in Boksburg aangebied. Tydens die funksie het HFM met twee trofeë weggestap.

Lieselotte het die Johan van Rensburgtrofee ontvang vir beste optrede en as algehele wenner op grond van al haar prestasies naamlik Solosang (Tweede), Duetsang (Eerste), Drama Monoloog (Sesde), Redenaars (Sesde) en haar Derdeplek in die nasionale finaal van “Put your Best Note Foreward”.

Vir hul Eersteplek met die duetsang het Lieselotte en Carla Barnard met die Croucamptrofee weggestap.

Lieselotte Smit ontvang die Johan van Rensburg Trofee as algehele wenner by die CEO van die Allegretto Inter-Provinsiale Eisteddfod, Marius Lourens.

Lieselotte Smit en Carla Barnard van Hoërskool Frikkie Meyer ontvang die Croucamptrofee as wenners van die duetsang afdeling by die CEO van die Allegretto Inter-Provinsiale Eisteddfod, Marius Lourens.

Rita Volschenk, organiseerder en aanbieder van die ATKV-KunsteGrot Skryfkuns Kompetisie saam met die Hoërskool Poësie Wenner en Naaswenner, Lieselotte Smit (links) en Carla Barnard, die wat die Derde Plek ingeneem het. Sien ook vorige berig oor die 2021 Skryfkunskompetisie in Kwêvoël.

Beslis ’n uitsonderlike prestasie vir hierdie twee uitblinkers van Hoërskool Frikkie Meyer. ’n Verdere bewys hiervan is die twee leerlinge wat nie bang is om ook met hul skryfkunstalente te woeker nie soos bewys is met die ATKV KunsteGrot-Skryfkunskompetisie wat einde van 2021 afgehandel is.

Tydens hierdie Skryfkunskompetisie was Lieselotte Smit die Hoërskool Poësie Wenner en Naaswenner terwyl Carla Barnard die Derdeplek in hierdie kategorie ingeneem het. Verlede jaar se kompetisie het 76 inskrywings in die drie hoofkategorieë waarin dit aangebied is van regoor Suid-Afrika getrek.