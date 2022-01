Plaasjapie Plesier met Nuwejaar

Plaasjapie Restaurant en Kroeg het die Nuwejaar behoorlik met ’n groot plesierigheid betree.

Van vroegaand het mense opgedaag om hierdie nuwejaar van 2022, sonder enige aandklokreël, met hulle vriende en familie by Plaasjapie binne te gaan.

Johan Loots het met sy lekker loslitmusiek vir die regte dansmusiek gesorg en so tussendeur ook verskeie lokale kunstenaars en ander met sy karaoke op die verhoog gekry om lekker saam te sing.

Skaap was van vroeg af op die spit en het groot byval by die mense gevind.

Die gemoedelike kuieratmosfeer het voortgeduur tot 12 uur toe almal hulle ‘sparkels’ aangesteek het, op die bankies en tafels geklim het en saam ‘Sal ons ou vriende ooit vergeet’ met Johan en Rudi voor die mikrofoon, gesing het.

Teen die tempo wat plaaslike kunstenaars soos, Jay, William Blackrose, Dirk van der Westhuizen, Pieter Smith en Robbie Wessels gehelp het om die laaste kwartaal van 2021 by Plaasjapie af te sluit, kan mens met groot verwagting uitsien na wat Plaasjapie aan die dorp gedurende 2022 gaan bied.

Ondersteun hulle gerus want dit is die enigste manier dat ons nog meer plaaslike kunstenaars meer gereeld op die verhoog by Plaasjapie sal kan geniet.

Plaasjapie is by uitstek ’n braaivleisrestaurant waar jy jou eie stukkie braaivleis kan uitkies wat volgens jou spesifikasie op die oopvuur gebraai word. Geniet gerus hulle verskeidenheid van braaibroodjies, pap en sous en slaai saam met jou braaivleis.

Verskeie ander disse vir die kinders en die nie-so-honger-nie is ook van die spyskaart verkrygbaar.

Vir meer inligting, kontak Marily by 072 368 3525.