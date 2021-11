Kommer oor uitbraak van Covid-19 infeksies by myn

Die Limpopo LUR vir gesondheid, Phophi Ramathuba, het sy kommer uitgespreek oor die skielike toename in Covid-19 infeksies by die Exxaro Steenkoolmyn op Lephalale met bykans 60 gevalle wat oor die vier laaste dae aangemeld is.

Woensdag alleen is daar agtien gevalle aangemeld.

Volgens Ramathuba is dit kommerwekkend dat die meerderheid van diegene wat simptome toon en positief getoets is, nie ingeënt is nie. Diegene wat wel ingeënt is toon swak simptome en isoleer net hulself tuis.

“Hierdie gebeur terwyl alle pogings aangewend word om inentings aan alle werkers by hul werksplek te bied. Die wittebrood is eersdaags verby met die vierde golf wat ’n werklikheid word en almal moet hul by die Covid-19 voorskrifte hou,” het hy verder toegevoeg.

Hy het ook genoem dat diegene wat nie hulself wil laat immuniseer nie hulself moet inperk deur van samekomste af weg te bly.

