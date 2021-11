DA Burgemeester vir Thabazimbi Munisipaliteit

Die nuwe Burgemeester van Thabazimbi Munisipaliteit is op 23 November 2021 tydens die Inswering Raadsvergadering vir die termyn 2021 – 2026 deur die Munisipale Raadslede na ’n geheime verkiesing aangewys.

Raadslid Tokkies Swanepoel (DA – Demokratiese Alliansie), verkose raadslid vir Wyk 2 Thabazimbi, het die meeste stemme behaal nadat al die lede deur Landdros Thea Swart ingesweer is en met die verkiesing van die burgemeester voortgegaan kon word.

Die Burgemeesterverkiesing is voorafgegaan deur die aanwysing van die Speaker en die Hoofsweep van die Thabazimbi Plaaslike Munisipale Raad.

Die nuwe Speaker van die Thabazimbi Munisipale Raad is raadslid Butana (Bennie) Tlhabadira (TFSD – Thabazimbi Forum for Service Delivery) en die nuwe Hoofsweep is raadslid Catherine Semekaleng Sikwane (TRA Thabazimbi Residents Association).

Raadslid Tokkie Swanepoel ontvang die Burgemeesters Ketting van Raadslid John Fischer, voormalige Burgemeester van Thabazimbi.

Raadslid Tokkie Swanepoel van die DA en verteenwoordiger van Wyk 2, wat as die nuwe Burgemeester van Thabazimbi Munisipaliteit aangewys is.

Raadslid Tokkie Swanepoel, nuwe Burgemeester van Thabazimbi Munisipaliteit, saam met raadslid BennieThlabadira wat as Speaker van die Munsipale Raad aangewys is.

Raadslid Frik Erasmus (VF+) is ook deur die Raad verkies as Voorsitter van die Munisipale Openbare Rekening Komitee (MPAC – Municipal Public Account Committee).

Die Inhuldigingsvergadering is in die Trollope saal op die Thabazimbi Skouterrein aangebied. Alhoewel die vergadering meer as ‘n uur laat begin het, het alles ordelik verloop behalwe vir ‘n lang reses terwyl uitklaring gevind is of verkose raadslede ook ‘n ander posisie in die staatsdiens mag vervul of nie.

Die voorskrif dat alle persoonlike besighede of betrokkenheid by besighede deur raadslede binne ses maande bekend gemaak moet word is ook duidelik aan raadslede gestel.

Die uitvoerende Komitee bestaan uit raadslede Themba Mkansi (ANC), Judith Motsei Mogapi (ANC), Tokkie Swanepoel (Burgemeester – DA) en John Fisher (Voormalige Burgemeester – TRA).

Tydens haar inhuldingstoespraak het die Burgemeester, Raadslid Tokkie Swanepoel, haar waardering en dank teenoor die partye en gemeenskap uitgespreek vir die vertroue wat hulle in haat leierskap en vermoë gestel het om aan die stuur van sake te staan.

“Ek staan nederig teenoor die ondersteuning wat ek ontvang en my wens is dat ons almal as een sal saamwerk,” het sy toegevoeg.

Sy het verder ook ’n beroep op al die inwoners van Thabazimbi gedoen vir hul samewerking om saam met die munisipaliteit, Thabazimbi dié plek te maak om in te woon.

Foto’s onder: Nuwe raadslede van die Thabazimbi Munisipaliteit word ingesweer.

Die wykraadslede vir die 2021-2026 termyn is:

Wyk 1 – Pontsho Solomon Sello (ANC)

Wyk 2 – Tokkie Swanepoel (DA)

Wyk 3 – Stephen Lerumo (ANC)

Wyk 4 – Themba Mkanzi (ANC)

Wyk 5 – Maxwell Magetse (ANC)

Wyk 6 – Lydia Sikhwari (ANC)

Wyk 7 – Judith Mogapi (ANC)

Wyk 8 – Tshegofatso Ramoabi (ANC)

Wyk 9 – David Masilo (ANC)

Wyk 10 – Theo Khalunga (ANC)

Wyk 11 – Leonard Nozozo (ANC)

Wyk 12 – Abel Sesoma (ANC)

Die volgende proporsionele raadslede is aangewys:

Ronny Manyama (DA)

Herman Kgotlhang (DA)

David Gouveia (DA)

Hendrick Selokela (EFF)

Egnes Xolisa Ntshantsheni (EFF)

Bennie Thlabadira (TFSD)

John Fischer (TRA)

Catherine Sikwane (TRA)

Mpina Louizah Matlala (TRA)

Frik Erasmus (VF+)

Kampie Steenkamp (VF+)



(Foto’s verskaf)

Statement issued by the TLM Communication Department

THABAZIMBI LOCAL MUNICIPALITY ELECTS A NEW MAYOR

The Thabazimbi Local Municipality (TLM) held its Inaugural Council sitting for the term 2021-2026 where all (23) elected TLM Councillors were officially sworn by Magistrate Thea Swart at Trollope Hall, Thabazimbi.

Thabazimbi Municipal Council, has elected Cllr Johanna Elizabeth Albertina Swanepoel (Tokkie) as the Mayor of the Municipality.

Summary of the New Elected Councillors consist of:

Political Management Team(PMT).

1. Mayor : Cllr Johanna Elizabeth Albertina Swanepoel(Tokkie)

2. Speaker: Cllr Butana Ben Tlhabadira

3.Chief Whip: Cllr Catherine Semakaleng Sikwane

Executive Committee Members (Exco):

4. Cllr Judith Motsei Mogapi

5. Cllr John Michael Fischer

6. Cllr Themba Mkansi

The Council has also elected Cllr Frederick Jacobus Erasmus to be the Chairperson of Municipal Public Account Committee (MPAC).

The following are Councillors who were elected to represent Thabazimbi Local Municipality at the Waterberg District Municipality:

1. Cllr Kiniki Abel Sesoma

2. Cllr Mpina Louizah Matlala

3. Cllr Ramotlhaka Herman Kgotlhang

Full time councillors were nomited and agreed as follows:

1. Cllr Johanna Elizabeth Albertina Swanepoel (Mayor)

2. Cllr Butana Ben Tlhabadira (Speaker)

3. Cllr Themba Mkansi (EXCO member)

4. Cllr Judith Motsei Mogapi (EXCO member)

5. Cllr John Michael Fischer (EXCO member)

During her acceptance speech, the Mayor, Cllr Swanepoel. thanked and appreciated the parties and community members for having faith in her leadership abilities and trusting her to steer up this ship. “I am humbled by the support and want all of us to work together”.

She further made an appeal to all people of Thabazimbi to work together in building the municipality and make Thabazimbi a great place to stay.

Ends.