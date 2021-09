Braaidag met Adam Tas by Plaasjapie

Braaidag, 24 September, by Die Plaasjapie restaurant en kroeg op Thabazimbi is op ’n hoë noot afgesluit met die gewilde Adam Tas op die verhoog. Adam Tas het weereens gewys hoe hy die mense vas kan vang met die groot verskeidenheid van Afrikaanse juweeltjies en ander wat hy kort-kort na vore gebring het.

Die middag en aand se pret is deur Tertius Swanepoel voorafgegaan wat selfs na Adam Tas se optrede gesorg het vir lekker opskop-musiek.

Adam Tas het uit die staanspoor die gehoor vasgevang met liedjies soos ’n Man soos my Pa en God se Sonneblom terwyl Royal Hotel van David Kramer en Tussen treine, tussen stasies van Lochner de Kock en Richard van der Westhuizen ook ’n beurt gekry het.

Adam Tas saam met Lourens Delport wat hom met die kitaar bygestaan het.



Adam Tas oorhandig die bottel Buffelsfontein Brandewyn aan die wenners van die kompetisie.



Uit sy studentejare as ingenieurstudent, waar sy sangloopbaan toe ook afgeskop het, het hy die storie van die Padda wat wou opsit by die muis vervang met ’n ander storie van ’n Brein wat te klein is. Moet ook nie vergeet van Staan sê die Manne, Ag man dis lekker in die Army, Wyn vir die Harlekyn en Die Oukraalliedjie nie.

Van die goue oues wat ook ’n beurt gekry het vas Neil Diamond se I am Myself, Sweet Home Alabama en Jolene. ’n Goeie versameling lekker liedjies wat hy meesterlik vertolk het.

Die vure is reeds vroeg aangesteek op Braaidag by Plaasjapie Restaurant.

Marily van Plaasjaie Restaurant saam met n paar gaste wat reeds van vroeg af saamgekuier het.

Die manne het nou wel nie die bottel Buffelsfontein Brandewyn gewen nie maar darem ‘n foto saam met Adam Tas in Kwêvoël gekry.

Tussen die kuiery deur was die braaiery behoorlik aan die gang soos die mense weggelê het aan die T-been, wat op spesiale aanbieding was, en die ander smul braaigeregte.

’n Kuier saam met die uitstekende kunstenaars wat Plaasjapie reël is beslis die moeite werd.