Moenie Aknee afskeep nie – Medhof het raad

Aknee affekteer die meeste jongmense

Aknee is die mees algemene veltoestand wat sowat 85 persent van alle jong mense op een of ander stadium affekteer.

Waarna ons meer in die algemene taal as vrypuisies verwys, steek dan ook gewoonlik kopuit tydens die tienerjare wanneer hormoonveranderings in die liggaam plaasvind en te veel olie (talg) in die sweetgaatjies (follikels) afgeskei word. Dit kan daartoe lei dat die gaatjies met dooie velseletjies en olie verstop raak.

Elke sweetgaatje is verbind met ’n talgklier wat ’n olierige vloeistof, talg, afskei. As te veel talg afgeskei word en die sweetgaatjie verstop raak kan dit die groei van bakterieë bevorder.

Die witbloedselle val die baketrieë (Propionibacterium.acnes of P.acnes) aan en kan aanleiding gee tot inflammasie in die vel sowel as aknee. Ernstige vorms van aknee kan in sommige gevalle voorkom word deurdat die mees algemene toestand gewone puisies en wit- en swartkoppies veroorsaak.

Daar is verskeie faktore wat tot aknee aanleiding kan gee en sluit in genetika, dieet, stres, verandering in hormoonvlakke asook infeksie.

Gewone kliniese behandeling is gewoonlik genoegsaam om aknee te bekamp en hier is tuisrate sekerlik die mees algemeenste wat deur bykans driekwart van akneelyers in ’n stadium beproef is.

Aknee kom gewoonlik op die gesig en rugvel voor. Die rede hiervoor is ondermeer dat die bakterieë deur die vingers en naels oorgedra word na die gedeeltes wat maklik deur die hande bereik kan word. Moenie aan ’n puisie karring met jou besmette hande en naels nie. Aknee kan ernstige irritasie en ongemak veroorsaak en selfs tot verminking van die vel lei indien dit nie betyds behandel nie Hier gaan boererate nie help nie en indien enige ernstige veltoestand ontwikkel behoort die dokter die pasiënt na ’n velspesialis te verwys.

Daar is verskeie rate wat tradisioneel aanbeveel word maar waarvan die doeltreffendheid nie noodwendig bewys is nie en sluit die volgende in:

Sink (zink)* is ’n noodsaaklike middel wat benodig word vir selgroei, hormoonproduksie, metabolisme en weereens belangrik, versterking van die immuniteitstelsel. Die gebruik van sink-aanvullings is reeds aan verskeie studies onderwerp as ’n natuurlike behandeling vir aknee. Navorsing het getoon dat persone wat aan aknee ly, geneig is om laer vlakke van sink in hulle bloed te hê as persone met ’n gesonde vel.

So is die werking van sink op ernstige en inflammatoriese aknee meer doeltreffend as op gewone aknee. Aanbevole dosisse van sink is nog nie bepaal nie en sal afhang van die behandeling. Die aanbevole veilige dosis per dag is 40mg en behoort nie oorskrei te word tensy so deur ’n dokter voorgeskryf nie. Absorpsie van sink deur die vel is skynbaar nie effektief nie.

*(Verwyssing)

Nog ’n tuisraad is om die aknee met Tea tree olie (melaeuca alternifolia) te behandel. Die olie is bekend vir sy vermoë om bakterieë te beveg en vel inflammasie te verminder, terwyl sekere studies beweer dat aknee verminder kan word deur die gebruik van hierdie olie. Die gebruik van die olie sal nie tot bakteriële weerstand lei soos in die geval van antibiotika wat langdurig voorgeskryf word nie.

Alwynsap is ook in verskeie vorme beskikbaar en kan in samewerking met tretinoïen (verwant aan Retinol – Vitamiene A) wat algemeen gebruik word vir die behandeling van aknee, of Tea tree olie aangewend word.

Van die ander tuisrate sluit ondermeer aanvullings van Omega-3 visolie in en word beweer dat die hoë vlakke van eicosapentaenoic-suur (EPA) en docosahexaenoic-suur (DHA) die inflammatoriese faktore verlaag en daarmee saam die risiko van verdere aknee vorming.

Die werklike rol van stres in die voorkoming van aknee is nog nie bevestig nie, maar daar blyk ’n verband te wees tussen hoë stres-vlakke en die vrystelling van talg-produksie en die meegaande inflammasie wat aknee vererger.

Vir meer inligting oor aanvullings wat jy tuis wil gebruik en jy voel wat vir jou aknee probleem help, gesels gerus eers met jou apteker by Medhof Apteek om seker te maak dat jy die regte aanvullings gebruik sonder dat dit dalk newe effekte op ander medikasie het.

Aknee is ’n algemene probleem met verskeie onderliggende oorsake en moet onmiddellik met jou dokter opgeneem word indien inflammasie bespeur word.

Volg ‘n gesonde lewenswyse en oefen gereeld. Alhoewel daar min navorsing gedoen is op die invloed van oefening op aknee, sorg gereelde oefening vir gesonde liggaamsfunksie, soos byvoorbeeld verbeterde bloedsomloop en die rol wat oefening op die afskeiding van hormone, faktore wat dalk ’n jou akneeprobleem net kan verbeter.