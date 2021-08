Inwoners van Dwaalboom en omgewing, ouer as 35, word geleentheid gebied om hul Covid-19 inentings Maandag 16 Augustus te kan ontvang, alles danksy PPC Dwaalboom.

Sien die aangehegte advertensie vir volle besonderhede.

Residents of Dwaalboom aged 35 years and older will be able to get Covid-19 vaccinations this coming Monday, 16 August 2021, thanks to PPC.

For full details, see the attached advertisement.